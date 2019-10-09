Карта принадлежала хозяину квартиры, которую снимала девушка
В полицию поступило сообщение от жителя Читы о краже денег с банковской карты. Установлено, что потерпевший накануне кражи сдал свою квартиру знакомой на небольшой срок, поэтому личные вещи он оставил в жилище.
Через некоторое время мужчине пришло смс-сообщение о снятии с его счёта 160 тысяч рублей. При этом девушка отрицала свою причастность к краже.
В ходе следствия оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались два местных жителя, которые пришли в гости к своей подруге в съёмную квартиру и, увидев банковскую карту с пин-кодом, решили стащить её.
- В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая с банковского счета». Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Друзья украли у читинки чужую банковскую карту
Общество, Фото:
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