«Горячая линия» будет работать до середины следующей недели
Управление Роспотребнадзора по Бурятия напоминает, что с 1 по 16 октября в республике работает «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.
Люди могут задать свои вопросы по телефонам 8 800 555 49 43 - единый консультационный центр (круглосуточно); 8 (3012) 41 05 65 (в рабочие дни с 8:30 до 17:30).
По словам специалистов, самым эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация. Эта процедура позволяет предотвратить заболевание у 80-90% детей и взрослых. При этом, если привитый против гриппа человек заболевает, то болезнь у него протекает легче и без осложнений.
Как сообщал «Байкал-Daily», в республике от гриппа привито уже 374 676 человек, что составляет 75,7% от плана вакцинации. На сегодня заболеваемость ОРВИ в Бурятии находится на сезонном уровне и не превышает эпидемических порогов. Случаев гриппа не зарегистрировано.
В Бурятии продолжает работа горячая линия по ОРВИ
Общество, Фото:
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