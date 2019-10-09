В Улан-Удэ проходят Дни бурятского языка

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В эти дни покажут документальный фильм «Джарун Хашор»



С 1 по 29 октября в Национальной библиотеке Бурятии пройдут мероприятия, посвящённые Дню бурятского языка. Так, завтра, 10 октября в конференц-зале библиотеки покажут документальный фильм «Джарун Хашор», созданный в рамках реализации государственной программы «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия».



В этот же день в 17.00 часов в зале деловых встреч и переговоров желающие напишут «Буддийский диктант». Они смогут проверить свои знания, ответив на 30 вопросов посвящённых буддийской культуре на бурятском и русском языках (запись по телефону 219190). А уже 17 октября в 17.00 часов в библиотеке пройдёт ежегодный конкурс диктантов на бурятском языке.



Также в Дни бурятского языка в Национальной библиотеке пройдут презентации книг «Оптимист проверяется жизнью» Людмилы Доржиевой и «Буряад дайдын хүбүүмни = Бурятия, я-твой сын» Даши Дамбаева.



14 октября в 16.00 часов в библиотеке пройдёт презентация песни и клипа «Табан хушуун мал» (Пять драгоценностей кочевого народа) Веры Шобосоевой (на стихи Нины Артугаевой).



25 октября состоится заключительный республиканский торжественный вечер «День бурятского языка» в Бурятском государственном академическом театре драмы имени Хоца Намсараева.



29 октября состоится IV Литературно-краеведческая игра «Нюуса тобшо».





