В Улан-Удэ состоится ярмарка «Золотая осень»

Она пройдёт на площадках «Фабричного маркета», рынка «Стимул», ТК «Крестьянский» и Центрального рынка



12 и 13 октября в Улан-Удэ состоится республиканская сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень». Она пройдёт на открытых торговых площадках ТК «Фабричный маркет» (ост. «Фабрика кино», ул. Сахьяновой, 7б), рынка «Стимул» (ул. Иволгинская, 5), ТК «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108), ПО «Центральный рынок» (ул. Балтахинова, 9).



Более 120 товаропроизводителей, потребительских коопераций, личных подсобных хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств, а также садоводческих товариществ города Улан-Удэ и районов республики представят продукцию местного производства: картофель, морковь, свеклу и другие овощи нового урожая, а также разносолы, мёд и дикоросы.



Ежегодная традиционная ярмарка «Золотая осень» является площадкой, демонстрирующей итоги сельскохозяйственного года, достижения фермеров республики, вложивших немало сил для получения хорошего урожая. Ярмарка пользуется большим спросом у горожан, которые имеют возможность запастись на зиму качественными продуктами по доступным ценам.



Жителей Бурятии, а также гостей столицы республики приглашают принять участие в ярмарке и приобрести продукцию местных сельхозтоваропроизводителей у самих производителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.

