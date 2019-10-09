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Бурятский писатель Алексей Тенчой: «К звёздности и известности не стремлюсь»

Бурятский писатель Алексей Тенчой: «К звёздности и известности не стремлюсь»
Общество, 
Алексей Тенчой, писатель и лама, в интервью рассказал о пяти новых романах, о том, можно ли научиться писательству и как не стать народом, не оправдавшим надежды предков

Известный религиозный деятель, лама Алексей Тенчой (Аюша Эрдынеев) выпустил в свет новые пять романов на бурятском языке. Родился в селе Ага-Хангил в Агинском Бурятском автономном округе. Ещё мальчиком он стал послушником в дацане. В 16 лет продолжил обучение в Монголии и Тибете, а в 1995 году отправился в Индию, в знаменитый монастырь Дрепунг Гоман, где более десяти лет изучал буддийскую философию. Доктор философских наук, член Союза писателей, автор книг и переводов. За одну из своих книг, написанную для детей, — «Сказки про слоненка Ланченкара» весной 2007 года был награжден медалью «Профессионал России».

- Здравствуйте! Поздравляем всех ваших читателей. Недавно вы сделали нам щедрый подарок – выложили новые романы в свободном доступе на сайте виртуальной библиотеки Забайкальского края. Чем был продиктован столь благородный поступок? Ведь ваши книги хорошо продавались, у вас сформирован свой круг читателей и почитателей?

- Добрый день! Я родом из Забайкальского края, из поселка Могойтуй. Знаю, что многие мои земляки любят читать. Обратился в Краевую библиотеку им. Ц.Жамцарано с предложением разместить новые книги, восемь романов на русском языке, и получил согласие библиотеки. Пока могу сделать такой маленький подарок своим землякам в благодарность за рождение и те знания, которые я там получил.

- Кстати, о читателях. Сегодня, в век соцсетей, многие пишут, и часто весьма неплохо. Сегодня едва ли не каждый второй – блогер. Письмо стало общедоступным способом заявить о себе миру. Насколько это задевает лично вас? Действительно ли, на ваш взгляд, писательство утратило некую «сакральную» силу влияния на умы, которой его наделяли ранее, например, даже в советские годы?

- Нисколько не задевает. Пусть как можно больше людей занимаются любимым делом и будут счастливыми. Со времен Будды Шакьямуни знания передаются на бумаге, в книгах. Книги - своего рода хранители сокровенных знаний. Современные писатели и блогеры в соцсетях отражают современную действительность. Может, будущим поколениям будет интересно читать то, что пишут сегодня. Но главное – не забывать о тех ценностях, тех книгах, которые пришли к нам через века.

- Вы бурят. Как вы считаете, что можно сделать для сохранения родного языка? Слышала, что вы издали в Москве в издательстве «Ридеро» пять своих романов на бурятском языке, где их можно прочитать?

- Буряты уникальный и самобытный народ. Тысячелетиями буряты передавали свои традиции и устои с помощью бурятского языка. Если сейчас мы откажемся от своего языка, утеряем его, то мы не оправдаем надежды наших предков, подрежем наши корни, и ни о какой преемственности поколений мы не сможем говорить, тогда мы станем народом без истории и традиций. Думаю, пора серьёзно задуматься об этом и все возможные усилия приложить для сохранения бурятского языка. И это уже касается и учителей, и родителей в каждой семье, и представителей власти всех уровней. Сейчас каждое стихотворение, каждая книга на бурятском языке является уникальным достоянием нашего народа. Я знаю, что в Бурятии сейчас много программ по развитию бурятского языка. В рамках одной из таких программ издаётся на бурятском языке моя книга сказок про Слоненка Ланченкара. Конечно, хотелось бы интереса и поддержки от Бурятии для издания книг на бурятском языке. В Москве я издал на родном языке пять романов и сборник Сказания Хори-бурят. С волнением жду отзывы от друзей, которые читают мои книги на бурятском в Москве, и по всему миру.

- Любопытно, что при этом в последнее время некоторые читатели обращаются к вам с просьбами «научить писать» – как к мастеру письма. Как вы относитесь к таким просьбам? Почему люди так стремятся овладеть этим мастерством?

- В основном пока обращаются с вопросами как издать книги.

- А как стать известным и популярным? Можно ли добиться этого с помощью писательства?

- Не стал бы утверждать, что знаю ответ на этот вопрос. Писатель – это достаточно тяжелый труд, хотя со стороны кажется, что тут тяжелого? Сел за стол, взял ручку и бумагу, или компьютер и вперёд – выдавай текст. На самом деле, по крайней мере, у меня, работа с замыслом, с текстом идёт всё время, и опираюсь я во время этой работы на знания, которые были получены во время учёбы в Монголии в Университете Гандан Тэкчелинг, в Индии в монастыре Дрепунг Гоман, в Бурятии во время работы штатным ламой в Агинском дацане. Вся эта многолетняя учёба – мой источник вдохновения, и это то, что является основой для моих книг. Хотя сюжеты часто и не связаны с буддизмом.

- Сейчас нередко можно встретить рекламу различных курсов писательского мастерства, выпускаются различного уровня пособия, учебники. А как вы считаете: действительно ли можно научить писать любого? Нужен ли какой-то особый талант, чтобы не только научиться, но и стать успешным писателем?

- Могу утверждать, что, как правило, все дети могут достаточно талантливо излагать свои мысли. Я вёл мастер-классы, обучал детей писать сказки. Этот эксперимент проводился в Подмосковье и в Москве в нескольких школах. Результаты были очень вдохновляющими для меня, удивили родителей детей и учителей. Практически все дети, которые участвовали в этой программе, написали интересные сказки. То есть талант излагать свои мысли, так что бы это было бы интересно читать, присутствует у детей. А вот развивать ли этот талант дальше, и трансформировать в творчество – это уже задача для родителей и самих детей. Что касается взрослых – есть много примеров известных писателей, которые начали вдруг творить в возрасте после 40 -50 лет. Вот, к примеру, сейчас читаю книгу К.А.Коровина, который будучи известным художником, попал в тяжёлую жизненную ситуацию, и в связи с болезнью не мог рисовать. Начал писать и издаваться, когда ему было 68 лет, что бы развлечь своего сына, который находился в больнице. Его заметки - мемуары печатали в парижских журналах, и он учился у редакторов, которые правили его тексты. Это потрясающие истории известного художника, отражение ушедшей эпохи, России начала 20 века.

- Часто приходится слышать, что писательским трудом много не заработаешь. Это возможно только для звезд, в которых готовы вкладываться издательства. Но чтобы стать такой звездой, должны совпасть слишком много факторов. Зачем же люди так рвутся писать?

- Для меня мотивация излагать мысли на бумаге или в Сети – совершенно другая. Про звёздность и известность никогда не думаю, и совсем не стремлюсь к этому. Для меня важно посредством творчества побуждать людей к любви и состраданию, изменять сознание читателей в лучшую сторону, а так же способствовать, что бы читая, они могли глубже познавать окружающий мир.

- Что вы обычно советуете тем, кто просит вас научить их писать?

- Обычно говорю, что писать нужно то, что идёт из сердца, так как читатель всегда поймет фальшь и надуманность. Часто привожу в пример слова Его Святейшества Далай Ламы про важность открытых и добрых сердец: «Будь добр всегда, когда это возможно. А это всегда возможно». «Наша главная цель в жизни — помогать другим. ... Нет нужды в храмах, нет нужды в сложной философии. Наш собственный мозг, наше сердце — вот наш храм; наша философия — доброта».

- Что, как уже признанный мастер, порекомендуете тем, кто всё же решится попробовать себя в этом деле? Какие-то конкретные рекомендации?

- Главное – не нужно никого слушать, а писать и писать! Берите пример с Джоан Роулинг, которая была матерью-одиночкой и жила на пособие. Ей возвращали рукопись «Гарри Поттера» 12 раз, и только небольшое лондонское издательство согласилось пойти навстречу начинающей писательнице. Думаю, что важно излагать свои мысли, сохраняя определенную середину между избыточностью описания и кратким телеграфным стилем. Сам Будда учил серединному пути без крайностей! Хотя, может именно в таких крайностях, начинающий писатель найдет свой стиль, не похожий на всех остальных. Думаю, что очень важно, что бы книга несла в мир созидательную идею. Для меня, например, главная задача сейчас - объяснение законов причинно-следственной связи, или законов кармы, идеи, которые так хорошо объясняют буддийские философы и Его Святейшество Далай Лама.


писатели буддизм
 
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