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Иркутские автоинспекторы назвали самые аварийные месяцы в году

Иркутские автоинспекторы назвали самые аварийные месяцы в году
Общество, 
В эти месяцы число аварий составило более 30% от общего числа ДТП за год

В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции региона приняли участие в круглом столе «Зимние дороги-акцент на безопасность». В мероприятии участвовали представители министерств и ведомств, дорожно-строительных компаний, ФКУ Упрдор «Прибайкалье», а также журналисты региональных СМИ.

Открывая мероприятие, врио заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области подполковник полиции Сергей Глызин отметил, что в осенне-зимний период в связи с ухудшением погодных условий, выпадением осадков резко возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.

- Так, осенью прошлого года было зарегистрировано около 1040 аварий, что составило более 30 % от общего числа ДТП за год. При этом самыми аварийными месяцами признаны – сентябрь и октябрь. В зимний период 2018 года зарегистрировано порядка 22% происшествий (свыше 735 ДТП). Основные причины аварий - пренебрежение и не соблюдение правил дорожного движения, как водителями транспортных средств, так и пешеходами, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Чаще всего в ДТП автомобилистами допускались нарушения правил очерёдности проезда перекрёстков, проезда пешеходных переходов, выезд на полосу встречного движения.

- Уже сегодня необходимо подготовить автомобиль к холодному времени года: своевременно сменить резину на зимнюю, быть предельно аккуратными, соблюдать дистанцию, скоростной режим, помнить о более длинном пути торможения автомобиля и крайне внимательно относиться к пешеходам. Также необходимо проверить техническое состояние тормозной и рулевой систем. От этого зависит манёвренность машины, что в конечном итоге скажется на безопасности. Особое внимание нужно уделить освещённости и обзорности, это крайне актуально в условиях недостаточной видимости в период короткого светового дня,- подчеркнул Сергей Глызин.

Пешеходам подполковник полиции посоветовал вспомнить о применении светоотражателей. По статистике ношение светоотражающих приспособлений снижает риск попасть в дорожно-транспортное происшествие в 6,5 раз.

В рамках круглого стола были также затронуты вопросы подготовки органов государственной власти и сотрудников Госавтоинспекции к зимнему сезону, что выражается в обеспечении бесперебойного и безопасного движения автомобилей и включает в себя целый комплекс мероприятий: защиту дорог от снежных заносов и снежных лавин, очистку дорог от свежевыпавшего снега, борьбу с наледями.


Иркутская область статистика ГИБДД
 
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