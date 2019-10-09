При необходимости будут регулировать численность животных
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев дал поручение министерству природных ресурсов края предпринять ряд экстренных мер для обеспечения безопасности людей в связи с участившимися случаями выхода медведей к населённым пунктам.
- Главное – обезопасить людей. Необходимо оперативно провести мониторинг ситуации во всех муниципалитетах края, оценить, какой уровень риска существует. В местах, где был замечен хищник или его следы, специалисты должны проводить рейды. В случае необходимости – прибегать к регуляции численности животных, которые могут представлять опасность. Нужно наладить системную информационную работу, чтобы каждый забайкалец знал, что делать, как себя уберечь в случае встречи с хищником, – заявил Андрей Гурулев.
По информации министерства природных ресурсов Забайкалья, выход медведей из леса объясняется снижением кормовой базы.
Министерство призывает жителей по возможности отказаться от похода в лес, не допускать образование свалок пищевых отходов возле населённых пунктов и дачных участков, утилизировать труппы домашних животных, во время нахождения в лесу иметь при себе светоотпугивающие устройства, создавать шум и не ходить в одиночку.
Увидев медведя вблизи населённого пункта нужно незамедлительно сообщить в минприроды для дальнейшего принятия мер. В рабочее время звонить по телефону: 35-02-44, в нерабочее время и в выходные дни по телефону единой дежурной диспетчерской службы, либо по номеру экстренной службы – 112. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
В Забайкалье примут экстренные меры из-за нападений медведей
Общество, Фото:
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