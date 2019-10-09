В Забайкалье примут экстренные меры из-за нападений медведей

При необходимости будут регулировать численность животных



Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев дал поручение министерству природных ресурсов края предпринять ряд экстренных мер для обеспечения безопасности людей в связи с участившимися случаями выхода медведей к населённым пунктам.



- Главное – обезопасить людей. Необходимо оперативно провести мониторинг ситуации во всех муниципалитетах края, оценить, какой уровень риска существует. В местах, где был замечен хищник или его следы, специалисты должны проводить рейды. В случае необходимости – прибегать к регуляции численности животных, которые могут представлять опасность. Нужно наладить системную информационную работу, чтобы каждый забайкалец знал, что делать, как себя уберечь в случае встречи с хищником, – заявил Андрей Гурулев.



По информации министерства природных ресурсов Забайкалья, выход медведей из леса объясняется снижением кормовой базы.



Министерство призывает жителей по возможности отказаться от похода в лес, не допускать образование свалок пищевых отходов возле населённых пунктов и дачных участков, утилизировать труппы домашних животных, во время нахождения в лесу иметь при себе светоотпугивающие устройства, создавать шум и не ходить в одиночку.



Увидев медведя вблизи населённого пункта нужно незамедлительно сообщить в минприроды для дальнейшего принятия мер. В рабочее время звонить по телефону: 35-02-44, в нерабочее время и в выходные дни по телефону единой дежурной диспетчерской службы, либо по номеру экстренной службы – 112. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

