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Стадион в Чите решили «подогреть»

Стадион в Чите решили «подогреть»
Общество,  Фото:пресс-служба министерства физкультуры и спорта Забайкальского края
На стадионе «Локомотив» укладывают искусственное покрытие с подогревом

В Чите на стадионе «Локомотив» идёт укладка искусственного покрытия с подогревом, которое было закуплено в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни», являющегося частью нацпроекта. На данное мероприятие затрачено порядка 40 миллионов рублей. Деньги выделены из федерального и краевого бюджетов.

В особых климатических условиях Забайкальского края поле позволит проводить матчи в зимние месяцы без значительной потери качества игры, а также уменьшить риск получения травм у спортсменов. Это высококачественное покрытие для профессионального использования, характеристики которого аналогичны натуральному полю.

Целью регионального проекта является увеличение количества граждан края, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Для этого в Забайкалье уже проведён капитальный ремонт Ледового дворца в Чите, в пять спортивных школ закуплены новый инвентарь и оборудование, а к концу года откроются 13 площадок для отработки нормативов ГТО.

Также в Забайкальском крае ведется строительство спортивных площадок на средства дальневосточной субсидии. Уже 13 таких объектов запущены в работу, до конца года появится ещё семь. Благодаря плану социального развития центров экономического роста в крае проводятся капитальные ремонты девяти спортивных учреждений, установлены более 30 уличных тренажёрных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта Забайкальского края.
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