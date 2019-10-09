Стадион в Чите решили «подогреть»

Общество, Фото: пресс-служба министерства физкультуры и спорта Забайкальского края

На стадионе «Локомотив» укладывают искусственное покрытие с подогревом



В Чите на стадионе «Локомотив» идёт укладка искусственного покрытия с подогревом, которое было закуплено в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни», являющегося частью нацпроекта. На данное мероприятие затрачено порядка 40 миллионов рублей. Деньги выделены из федерального и краевого бюджетов.



В особых климатических условиях Забайкальского края поле позволит проводить матчи в зимние месяцы без значительной потери качества игры, а также уменьшить риск получения травм у спортсменов. Это высококачественное покрытие для профессионального использования, характеристики которого аналогичны натуральному полю.



Целью регионального проекта является увеличение количества граждан края, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Для этого в Забайкалье уже проведён капитальный ремонт Ледового дворца в Чите, в пять спортивных школ закуплены новый инвентарь и оборудование, а к концу года откроются 13 площадок для отработки нормативов ГТО.



Также в Забайкальском крае ведется строительство спортивных площадок на средства дальневосточной субсидии. Уже 13 таких объектов запущены в работу, до конца года появится ещё семь. Благодаря плану социального развития центров экономического роста в крае проводятся капитальные ремонты девяти спортивных учреждений, установлены более 30 уличных тренажёрных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта Забайкальского края.

