В Бурятии военные инженеры разминируют дороги

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В учениях будет задействована новейшая техника и розыскные собаки



В Бурятии в рамках итоговой проверки состоится тактико-специальное учение с подразделениями инженерных войск, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Военнослужащие будут подняты по тревоге и совершат марш в заданный район. Они отработают противодействие диверсионно-разведывательным группам условного противника.



В ходе практической части учения специалисты инженерных войск проведут инженерную разведку местности.



С применением миноискателей «Коршун» и минно-розыскных собак будет вестись поиск взрывоопасных предметов на пути движения и манёвра войск.



В назначенном районе военные инженеры развернули полевые электростанции, пункты добычи и очистки воды.



Также военные инженеры проведут тренировки по разминированию местности и объектов. Будут дистанционно подорваны различные взрывные устройств, установлены инженерные заграждения, проделаны проходы в завалах при помощи тяжёлой техники с использованием инженерных машин разграждения ИМР-3.





