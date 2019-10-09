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В Бурятии военные инженеры разминируют дороги

В Бурятии военные инженеры разминируют дороги
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В учениях будет задействована новейшая техника и розыскные собаки

В Бурятии в рамках итоговой проверки состоится тактико-специальное учение с подразделениями инженерных войск, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Военнослужащие будут подняты по тревоге и совершат марш в заданный район. Они отработают противодействие диверсионно-разведывательным группам условного противника.

В ходе практической части учения специалисты инженерных войск проведут инженерную разведку местности.

С применением миноискателей «Коршун» и минно-розыскных собак будет вестись поиск взрывоопасных предметов на пути движения и манёвра войск.

В назначенном районе военные инженеры развернули полевые электростанции, пункты добычи и очистки воды.

Также военные инженеры проведут тренировки по разминированию местности и объектов. Будут дистанционно подорваны различные взрывные устройств, установлены инженерные заграждения, проделаны проходы в завалах при помощи тяжёлой техники с использованием инженерных машин разграждения ИМР-3.


военнослужащие учения
 
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