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Забайкальский край примет участие в «Днях Дальнего Востока в Москве»

Забайкальский край примет участие в «Днях Дальнего Востока в Москве»
Общество,  Фото:пресс-служба губернатора Забайкальского края
Мероприятие будет посвящено туризму, культуре, образованию и работе в регионе

Забайкальский край примет участие в фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве», который пройдёт с 12 по 14 декабря на территории концертно-выставочного комплекса «Экспоцентр». Здесь будут представлены уникальные особенности региона, его экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции.

Фестиваль проводится ежегодно. Как и в прошлом году, главными гостями фестиваля станут студенты, абитуриенты, творческая, работающая молодёжь.

В этом году основными направлениями фестиваля станут туризм, образование и работа на Дальнем Востоке, а также культура. Кроме того, в этот раз акцент в сфере образования и трудоустройства будет сделан не только на рабочие специальности, но и на стратегически важные для дальневосточных территорий кадры – врачей и учителей.

Юноши и девушки смогут узнать о мерах государственной поддержки, которые действуют для дальневосточников – сниженная до 2 процентов ставка по ипотеке и кредитам на строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе «Дальневосточный гектар», а также для молодых семей, о льготах при поступлении в дальневосточные вузы и других возможностях, открывающихся перед молодыми людьми на современном Дальнем Востоке.

В рамках деловой программы молодые специалисты могут стать слушателями лекций от ведущих бизнесменов, деятелей культуры, спорта и политиков, встретиться с работодателями из Дальневосточного федерального округа. У школьников Москвы и Московской области будет возможность поучаствовать в образовательной олимпиаде «Ближе к Дальнему» и получить дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ.

Одним из ключевых событий форума станет большой дальневосточный квест, 10 первых победителей получат бесплатные туристические путёвки в заповедные и экзотические регионы Дальнего Востока.

Также запланирована развлекательная программа. На музыкальном фестивале «Двигай на Восток!» выступят современные дальневосточные коллективы, а на гастрономическом фестивале «Держи краба!», помимо традиционного фудкорта, будут организованы кулинарные мастер-классы от именитых шеф-поваров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
Дальний Восток фестиваль Москва выставка туризм Забайкальский край
 
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