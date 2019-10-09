Забайкальский край примет участие в «Днях Дальнего Востока в Москве»

Мероприятие будет посвящено туризму, культуре, образованию и работе в регионе
Забайкальский край примет участие в фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве», который пройдёт с 12 по 14 декабря на территории концертно-выставочного комплекса «Экспоцентр». Здесь будут представлены уникальные особенности региона, его экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции.
Фестиваль проводится ежегодно. Как и в прошлом году, главными гостями фестиваля станут студенты, абитуриенты, творческая, работающая молодёжь.
В этом году основными направлениями фестиваля станут туризм, образование и работа на Дальнем Востоке, а также культура. Кроме того, в этот раз акцент в сфере образования и трудоустройства будет сделан не только на рабочие специальности, но и на стратегически важные для дальневосточных территорий кадры – врачей и учителей.
Юноши и девушки смогут узнать о мерах государственной поддержки, которые действуют для дальневосточников – сниженная до 2 процентов ставка по ипотеке и кредитам на строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе «Дальневосточный гектар», а также для молодых семей, о льготах при поступлении в дальневосточные вузы и других возможностях, открывающихся перед молодыми людьми на современном Дальнем Востоке.
В рамках деловой программы молодые специалисты могут стать слушателями лекций от ведущих бизнесменов, деятелей культуры, спорта и политиков, встретиться с работодателями из Дальневосточного федерального округа. У школьников Москвы и Московской области будет возможность поучаствовать в образовательной олимпиаде «Ближе к Дальнему» и получить дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ.
Одним из ключевых событий форума станет большой дальневосточный квест, 10 первых победителей получат бесплатные туристические путёвки в заповедные и экзотические регионы Дальнего Востока.
Также запланирована развлекательная программа. На музыкальном фестивале «Двигай на Восток!» выступят современные дальневосточные коллективы, а на гастрономическом фестивале «Держи краба!», помимо традиционного фудкорта, будут организованы кулинарные мастер-классы от именитых шеф-поваров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
Забайкальский край примет участие в «Днях Дальнего Востока в Москве»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Карта принадлежала хозяину квартиры, которую снимала девушка
При необходимости будут регулировать численность животных
Алексей Тенчой, писатель и лама, в интервью рассказал о пяти новых романах, о том, можно ли научиться писательству и как не стать народом, не оправдавшим надежды предком
Гости села прогулялись по самой протяжённой улице
Мужчина собрал коноплю и изготовил наркотическое средство
Мероприятие прошло на севере республики
«Горячая линия» будет работать до середины следующей недели
В эти месяцы число аварий составило более 30% от общего числа ДТП за год
Делегация из Японии приезжала в республику
Размер социальной поддержки в республике составляет 10 993 рубля
Плата за проезд была снижена после вмешательства прокуратуры
Байкальский многопрофильный колледж апробирует технологии смешанного и перевёрнутого обучения
В конкурсе могут принять участие дети от 7 до 18 лет
Желающие трудоустроиться должны иметь при себе пакет документов
Отдых в Листвянке оказался самым дорогим