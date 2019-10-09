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В Шелехове перевозчик необоснованно завысил плату за проезд

В Шелехове перевозчик необоснованно завысил плату за проезд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Плата за проезд была снижена после вмешательства прокуратуры

В результате принятых прокуратурой города Шелехова мер перевозчиком изменена необоснованно завышенная плата за проезд пассажиров общественным транспортом по муниципальным маршрутам.

Выяснилось, что при осуществлении регулярных перевозок по автобусным муниципальным маршрутам в границах Шелеховского муниципального района перевозчик ООО «Народный маршрут» руководствовался приказом службы по тарифам Иркутской области, которым устанавливается регулируемый тариф на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам, что повлекло увеличение стоимости проезда на перевозки пассажиров.

По закону Иркутской области регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам с 11 января 2016 устанавливаются органами местного самоуправления.

Генеральному директору ООО «Народный маршрут» было внесено представление об устранении нарушений закона. Однако, по результатам его рассмотрения, организацией требования прокурора не были удовлетворены.

По данному факту в отношении генерального директора организации прокурор города вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за неисполнение законных требований прокурора.

- Кроме того, прокуратурой города принесён протест на незаконный приказ ООО «Народный маршрут» об установлении завышенной платы за проезд по муниципальным маршрутам. Протест удовлетворён, перевозчиком снижена необоснованно завышенная стоимость проезда по муниципальным маршрутам, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Вместе с тем, в настоящее время прокуратурой города проверяется обоснованность установления ООО «Народный маршрут» нового тарифа на перевозки пассажиров общественным транспортом, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Иркутская область пассажирские перевозки
 
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