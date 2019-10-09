«Новые передвижники» обучат Забайкалье вокалу

В Чите проведут творческую мастерскую «Исполнительское искусство»



С 10 по 12 октября в Чите пройдёт творческая мастерская «Исполнительское искусство». Проект реализуется в рамках художественно-просветительской программы «Новое передвижничество».



Исполнительский корпус «Нового передвижничества» — это лучшие преподаватели ведущих творческих вузов (ссузов) России, известные российские исполнители и коллективы. На сей раз в Читу приглашена заслуженная артистка Российской Федерации, преподаватель кафедры академического вокала института современного искусства (г. Москва), преподаватель международного вокального центра «Сольвейг» при московском доме композиторов Галина Бойко.



Галина Бойко проведёт мастер-классы «Человеческий голос – самый совершенный инструмент» по специальности «Сольное пение», семинар «Музыкальность и артистизм, необходимые слагаемые успеха в формировании певца» и круглый стол «Некоторые вопросы вокального образования».



Мероприятия пройдут в Забайкальском краевом училище искусств. Цели проведения проекта: повышение уровня образования учащихся и студентов в области культуры и искусства, повышение профессионального уровня педагогов детских школ искусств, творческих ссузов, а также укрепление общего культурного и образовательного пространства России. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкальского края.

