В Чите проведут творческую мастерскую «Исполнительское искусство»
С 10 по 12 октября в Чите пройдёт творческая мастерская «Исполнительское искусство». Проект реализуется в рамках художественно-просветительской программы «Новое передвижничество».
Исполнительский корпус «Нового передвижничества» — это лучшие преподаватели ведущих творческих вузов (ссузов) России, известные российские исполнители и коллективы. На сей раз в Читу приглашена заслуженная артистка Российской Федерации, преподаватель кафедры академического вокала института современного искусства (г. Москва), преподаватель международного вокального центра «Сольвейг» при московском доме композиторов Галина Бойко.
Галина Бойко проведёт мастер-классы «Человеческий голос – самый совершенный инструмент» по специальности «Сольное пение», семинар «Музыкальность и артистизм, необходимые слагаемые успеха в формировании певца» и круглый стол «Некоторые вопросы вокального образования».
Мероприятия пройдут в Забайкальском краевом училище искусств. Цели проведения проекта: повышение уровня образования учащихся и студентов в области культуры и искусства, повышение профессионального уровня педагогов детских школ искусств, творческих ссузов, а также укрепление общего культурного и образовательного пространства России. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкальского края.
«Новые передвижники» обучат Забайкалье вокалу
Общество, Фото:
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