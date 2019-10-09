Соревнования проходили в городе Анапа
Воспитанники спортивной школы №18 Улан-Удэ «Золотой Дракон» стали серебряными призёрами на IX летней спартакиаде учащихся России
Финальный этап соревнований проходил в Анапе в начале октября. В сложнейшей конкуренции среди лучших спортсменов России в возрасте 12-14 лет Никита Васильев и Амгалан Жигжитов завоевали второе место в парном выступлении дуэлянь (поединок).
Также выступали на этих соревнованиях Инга Пурбуева, Альберт Цындыжапов, Александра Табиханова и София Дашинимаева.
На спартакиаде по боевым искусствам были представлены виды спорта: айкидо, всестилевое каратэ, киокусинкай, мас-рестлинг и тайский бокс.
Всего в соревнованиях по ушу-таолу приняло участие 180 спортсменов из 37 регионов России, сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.
Ушуисты Бурятии завоевали серебро летней спартакиады школьников
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