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Ушуисты Бурятии завоевали серебро летней спартакиады школьников

Ушуисты Бурятии завоевали серебро летней спартакиады школьников
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Соревнования проходили в городе Анапа

Воспитанники спортивной школы №18 Улан-Удэ «Золотой Дракон» стали серебряными призёрами на IX летней спартакиаде учащихся России

Финальный этап соревнований проходил в Анапе в начале октября. В сложнейшей конкуренции среди лучших спортсменов России в возрасте 12-14 лет Никита Васильев и Амгалан Жигжитов завоевали второе место в парном выступлении дуэлянь (поединок).

Также выступали на этих соревнованиях Инга Пурбуева, Альберт Цындыжапов, Александра Табиханова и София Дашинимаева.

На спартакиаде по боевым искусствам были представлены виды спорта: айкидо, всестилевое каратэ, киокусинкай, мас-рестлинг и тайский бокс.

Всего в соревнованиях по ушу-таолу приняло участие 180 спортсменов из 37 регионов России, сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.
спорт ушу спартакиада
 
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