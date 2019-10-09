В весовой категории до 70 кг он завоевал золотую медаль
Спортсмен из Усть-Илимска Карен Манукян завоевал золотую медаль на финальном этапе соревнований по ушу в рамках IX летней спартакиады учащихся России. Турнир проходил с 1 по 5 октября в Анапе и собрал более 180 спортсменов из 37 субъектов РФ.
Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, Карен Манукян занял первое место в весовой категории до 70 кг в соревнованиях по ушу-саньда. Он провёл четыре боя, в которых одержал победу с явным преимуществом. Серебряную медаль в этом весе выиграл Борис Пестов из Волгоградской области. Замкнул тройку призёров дагестанский спортсмен Гаджимурад Сайдунов.
- В весовой категории было 16 участников. Это сильнейшие спортсмены, прошедшие отбор на IX летнюю спартакиаду учащихся России. Карен Манукян тренируется в спортивной школе «Лесохимик» в Усть-Илимске. Он является двукратным победителем первенства России, а также победителем Европы 2019 года в дисциплине «винчунь», – рассказал тренер спортсмена Олег Завиркин.
Усть-илимский ушуист выиграл летнюю спартакиаду учащихся России
Общество, Фото:
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