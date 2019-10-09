У него «бронза» в весовой категории 63,5 кг
Иркутский спортсмен Дмитрий Макаров стал бронзовым призёром на финальном этапе соревнований по тайскому боксу IX летней спартакиады учащихся России. Соревнования проводились с 1 по 5 октября в Анапе.
Дмитрий Макаров выступал среди юношей 14-15 лет в весовой категории 63,5 кг. Два боя он выиграл, один проиграл Самеду Вагабову из Республики Дагестан, который стал серебряным призёром в этом весе. Победителем стал Сергей Григоров из Ростовской области. Ещё одна бронзовая награда у Данилы Балабонина из Нижегородской области.
Дмитрий Макаров тренируется в спортивном клубе «Сибирь» в Иркутске. Его тренер – Алексей Долгих, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутянин стал призёром спартакиады по тайскому боксу в Анапе
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