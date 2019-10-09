В Улан-Удэ решили преобразить площадь Советов

Улан-удэнцев приглашают принять участие в разработке концепции благоустройства главной площади города
В Улан-Удэ благоустроят площадь Советов. Жителей Улан-Удэ приглашают принять участие в разработке проекта концепции благоустройства территории площади Советов и прилегающих к ней улиц.
Площадь Советов – это место притяжения жителей и гостей Улан-Удэ и Бурятии, зона отдыха горожан, здесь проводятся главные торжественные и праздничные мероприятия.
- Площадь Советов благоустраивалась в разные годы развития города, что отразилось в подходах и стилистике её оформления. Отсутствие единого художественного, стилевого решения по благоустройству пространства площади, фрагментарность решений отдельных участков, устарелость дизайнерских решений элементов и объектов благоустройства (скамьи, вазоны, флагштоки, фонари, урны, озеленение и т.д.) диктуют необходимость обновления и комплексного решения. Поэтому администрацией Улан-Удэ принято решение о разработке единой концепции благоустройства, - сообщили в управлении по информационной политике города.
Концепцией должны быть определены решения по оборудованию элементами озеленения, освещения, покрытиям, малым архитектурным формам, ограждениям. Все они должны отвечать облику современного городского пространства.
Также концепцией будут определены решения по благоустройству пешеходных тротуаров по ул. Ленина, Ербанова, Коммунистической, Сухэ-Батора. Работы коснутся укладки тротуарной плитки (брусчатки), озеленению, установке урн, скамеек, столбов, обустройству ливневой канализации. Будут предусмотрены решения по обеспечению беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения согласно действующим нормативным требованиям.
Предложения от горожан принимаются с 4 по 31 октября по следующим адресам: администрация Советского района: ул. Советская, 23, кабинет 11, e-mail: asr@ulan-ude-eg.ru; Комитет по архитектуре и градостроительству: ул. Бабушкина, д.25, кабинет 407, e-mail: kagz@ulan-ude-eg.ru
В Улан-Удэ решили преобразить площадь Советов
Общество, Фото:
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