Родственники пациентов могут побеседовать со специалистами, задать им различные вопросы
10 октября в Республиканском психоневрологическом диспансере для родственников пациентов состоится День открытых дверей. Он пройдёт с 10 до 12 часов.
- Родственники потребителей психиатрических услуг могут прийти, побеседовать с заведующими отделениями, со специалистами – психологом, специалистом по социальной работе, юристом и т.д. И в этот же день в 15 часов запланирован круглый стол на тему «Организационно-методическая помощь в судебно-психиатрической экспертной деятельности» - с ведущими специалистами ФГБУ «Федеральный Медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии» Минздрава России. Проводиться он будет в режиме видеоконференцсвязи, - сообщила заместитель главного врача диспансера по организационно-методической работе Эльвира Цыбикова.
На следующий день, 11 октября, организуют мероприятия для пациентов, находящихся на стационарном лечении.
- У нас запланированы выступления главного внештатного психиатра минздрава Бурятии, главного врача диспансера Виталия Леонтьевича Грифа, председателя Бурятского регионального отделения Российского общества психиатров Инны Борисовны Очировой. Затем будет беседа заведующей отделением Евдокией Борисовной Хобраковой с пациентами о Всемирном дне психического здоровья. Потом в актовом зале учреждения пройдёт концерт силами пациентов, студентов БГУ, - продолжила Эльвира Цыбикова.
Также и в другие дни состоятся различные акции, лекции, приуроченные ко Всемирному дню психического здоровья.
В Улан-Удэ в психоневрологическом диспансере состоится День открытых дверей
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