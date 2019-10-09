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Бурятский блогер создаёт реестр несанкционированных свалок

Бурятский блогер создаёт реестр несанкционированных свалок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Эрдэм Гомбоев обратился к жителям Иволгинского района с просьбой сообщать о местонахождении свалок

Блогер Эрдэм Гомбоев занялся составлением реестра несанкционированных свалок в Иволгинском районе. В реестре помимо местоположения свалки будут содержаться фотографии и приблизительные объёмы отходов. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

Блогер проинспектировал недавно убранную по его инициативе свалку в частном секторе Улан-Удэ. Оказалось, что часть мусора оставили и сгребли в яму. По словам Эрдэма Гомбоева, дело в том, что согласно договору, подрядчик ООО «Байкалэкосервис» обязан был вывезти 1500 кубов отхода. Но объём оказался больше, так как с момента подачи иска до исполнения судебного решения прошло полтора года.

Замминистра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева ответила, что в условиях контракта написано – «сдать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии», и что она отправит публикацию подрядчику.

Также Эрдэм Гомбоев предложил идею, которая сможет решить проблему свалок – по его мнению, регоператор «ЭкоАльянс» должен инспектировать убранные свалки и участвовать в их приемке.

Руководитель «ЭкоАльянса» Игорь Алексеев ответил, что готов поддержать идею.

- Уже выходили с инициативой, чтобы после очистки берегов Байкала, ликвидации свалок и подобных мероприятий, предоставляли отчеты и сам результат работы обеспокоенным общественникам, - прокомментировал он.

Эрдэм Гомбоев посетил восемь свалок – шесть в поселке Сотниково, по одному в микрорайонах Исток и Солдатский.

- В Истоке и Солдатском - это старые свалки, образованные на месте карьеров. Мусор там раскидан на большой площади, объемы в пределах 500 кубометров каждый (на мой взгляд). Наиболее острая ситуация со свалками вдоль федеральной трассы в Сотниково в пределах водоохранной зоны реки Селенга – по адресам (рядом) Магистральная 44 и 70. В переулке Есенина там же в Сотниково небольшая свалка, примерно на 200 кубометров, за магазином Титан, на склоне тоже небольшая, - пишет блогер.

Блоге сообщил, что реестр несанкционированных свалок будет пополняться, все свалки будут инспектироваться до и после момента полной утилизации. Данные будут передаваться уполномоченному по правам человека Бурятии Юлии Жамбаловой, а минприроды будет проводить конкурсы на вывоз и утилизацию.

Эрдэм Гомбоев обратился к жителям Иволгинского района с просьбой сообщать о местонахождении свалок.
свалки
 
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