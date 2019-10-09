Гости села прогулялись по самой протяжённой улице
6 октября в Бичурском районе Бурятии прошёл большой праздник. Впервые его провели на самой длинной деревенской улице, попавшей в книгу рекордов Гиннесса, – улице Коммунистической.
Жители улицы активно участвовали в конкурсе околотков. Они постарались красиво оформить свои участки, приготовили семейские блюда, выпечку, овощные заготовки, выставки фотографий, рисунков, музейных экспонатов, а ещё пели и плясали.
Первое место заняли жители околотка «Баринский», второе место – «У Артамоновича», третье место присудили околотку «Мастеровой». Самая старейшая участница праздника – Фёкла Корнеевна Перелыгина, ей 89 лет. А самая юная – Ульяна Перелыгина. Малышке всего 10 месяцев и она уже носит семейский сарафан.
В рамках проекта «100 уникальных сёл Бурятии» в этот день работал туристический маршрут «Бичурские дворики». Гости села прогулялись по самой протяжённой улице и посетили усадьбы.
В мастерской Алексея Воробьёва интересовались деревянными изделиями. У Ирины Тюрюхановой разглядывали старинную мебель. Никита Ткачёв показал, как из обычной лесной коры появляется ароматная сера. А супруги Александр и Любовь Андреевы не только угостили вкусным черёмуховым тортом, но и показали, процесс помола черёмухи.
Впечатлила всех история любви бичурянки Тани Слепневой и немца Бодо Людвига. Они познакомились в Германии, поженились и решили жить в Бичуре. Теперь супруги занимаются разведением кур. Гости с интересом пробовали яичный ликёр и домашний сыр.
Праздник длился до самого вечера, соседи впервые общались не просто на лавочке, а за праздничным столом. Об этом сообщает пресс-служба МО «Бичурский район».
В Бурятии прошёл праздник на самой длинной деревенской улице
Общество, Фото:
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