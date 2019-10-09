Предпринимательница погасила долг на сумму 3,2 миллиона
В Иркутской области в отдел судебных приставов поступил исполнительный лист о взыскании с жительницы, ведущей предпринимательскую деятельность по заготовке леса, налогов на общую сумму 3,2 млн рублей.
Приставы предупредили её о мерах принудительного характера, но предпринимательница так и не приступила к погашению задолженности.
Тогда неплательщице ограничили в праве выезда за пределы России. Выяснилось, что у предпринимательницы была запланирована поездка за рубеж.
Женщина оплатила задолженность в полном объёме,сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.
В Иркутской области бизнес-леди оплатила долг, чтобы улететь за границу
Общество, Фото:
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