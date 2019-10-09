В Чите проведут финал детской спартакиады по лёгкой атлетике

В соревнованиях примут участие более 80 спортсменов



С 10 по 11 октября в Чите на стадионе «Юность» пройдёт финал регионального этапа спартакиады среди детей «От массовости к мастерству» по лёгкой атлетике.



В состязаниях примут участие более 80 человек из города Читы, Петровск-Забайкальского, Карымского, Шилкинского, Оловяннинского, Приаргунского, Нерчинского, Дульдургинского районов Забайкальского края. Открытие состоится 10 октября в 12:00 часов. Закрытие состязаний и награждение победителей и призёров начнётся 11 октября в 13:30 часов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

