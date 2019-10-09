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В Чите проведут финал детской спартакиады по лёгкой атлетике

В Чите проведут финал детской спартакиады по лёгкой атлетике
Общество,  Фото:pixabay.com
В соревнованиях примут участие более 80 спортсменов

С 10 по 11 октября в Чите на стадионе «Юность» пройдёт финал регионального этапа спартакиады среди детей «От массовости к мастерству» по лёгкой атлетике.

В состязаниях примут участие более 80 человек из города Читы, Петровск-Забайкальского, Карымского, Шилкинского, Оловяннинского, Приаргунского, Нерчинского, Дульдургинского районов Забайкальского края. Открытие состоится 10 октября в 12:00 часов. Закрытие состязаний и награждение победителей и призёров начнётся 11 октября в 13:30 часов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
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