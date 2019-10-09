 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Октября

08 Октября

Популярное

Иркутский оркестр стал лауреатом всероссийского конкурса-фестиваля

Иркутский оркестр стал лауреатом всероссийского конкурса-фестиваля
Общество,  Фото:пресс-служба министерства образования Иркутской области
Также юные музыканты участвовали в открытии юношеских спортивных игр стран АТР

Образцовый детский духовой оркестр «Серебряные трубы» школы-интерната музвоспитанников Иркутска стал лауреатом I всероссийского конкурса-фестиваля детских духовых оркестров «Дальневосточные фанфары». Фестиваль проходил во всероссийском детском центре «Океан» в Приморском крае.

Во Владивосток на творческую смену впервые приехали 14 оркестров из регионов Сибири и Дальнего Востока. Иркутскую область представляли 2 коллектива: образцовый эстрадно-духовой оркестр «Tierra Baik» из Байкальска под руководством И.В. Игнатенко и образцовый детский духовой оркестр «Серебряные трубы» под руководством А.В. Сорвина из Иркутска.

Ребята из оркестра школы-интерната музвоспитанников Иркутска успешно прошли отборочный тур и с мая месяца начали серьёзно готовиться к фестивалю. Разучивали не только программу сводного оркестра, но и свой плац-концерт, с которым участвовали в открытии X юношеских спортивных игр стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Приятным было не только выступление, но и общение с присутствовавшими на мероприятии министром спорта Российской Федерации Павлом Колобковым и президентом всероссийской федерации школьного спорта, трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.

Ключевым событием программы творческой смены духовых оркестров был четырёхдневный фестиваль, зрителями которого были ребята, приехавшие в «Океан» по направлениям «Дороги без опасности», «Живи, Земля!», «Юнга – 2019», «Служить России» и «Юнармейские маршруты».

Всероссийский детский центр «Океан» 20 дней был наполнен духовой музыкой. Выступления юных музыкантов-оркестрантов украшали многие мероприятия: такие как парад, приуроченный ко дню большой славы, акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к международному дню мира, в которой океанцы развернули самую большую георгиевскую ленту в России, поставив кульминационную точку в масштабном автомарше «Юнармия – от Победы к Победам» и многие другие торжественные встречи и события.

Между постоянными музыкальными занятиями и концертами, ребята старались участвовать во множестве всевозможных конкурсов, игр, встреч, которые проводили в ВДЦ «Океан» вне фестиваля духовых оркестров. В конкурсе видеороликов «Я вожатый и это значит…» иркутяне вошли в тройку лучших. Но самыми памятными и важными для юных музыкантов и руководителей коллективов стали творческие встречи и мастер-классы от специалистов в области оркестрового дирижирования.

Финальным аккордом смены стал гала-концерт I всероссийского фестиваля-конкурса детских духовых оркестров «Дальневосточные фанфары». На гала-концерте звучали приветствия депутата Государственной Думы Владимира Новикова, президента ассоциации «Духовое общество» имени Валерия Халилова Михаила Брызгалова. Величественно прозвучал гимн России в исполнении 350 участников сводного оркестра и более 2000 зрителей. Под заключительные аккорды сводного оркестра океанский гала-концерт завершился красочным фейерверком. Об этом сообщает пресс-служба минобразования Иркутской области.
оркестр фестиваль конкурс Иркутск Дальний Восток лауреат
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Стадион в Чите решили «подогреть»
Стадион в Чите решили «подогреть»
Общество, 09.10.2019
На стадионе «Локомотив» укладывают искусственное покрытие с подогревом
«Новые передвижники» обучат Забайкалье вокалу
«Новые передвижники» обучат Забайкалье вокалу
Общество, 09.10.2019
В Чите проведут творческую мастерскую «Исполнительское искусство»
Усть-илимский ушуист выиграл летнюю спартакиаду учащихся России
Усть-илимский ушуист выиграл летнюю спартакиаду учащихся России
Общество, 09.10.2019
В весовой категории до 70 кг он завоевал золотую медаль
Забайкальский край примет участие в «Днях Дальнего Востока в Москве»
Забайкальский край примет участие в «Днях Дальнего Востока в Москве»
Общество, 09.10.2019
Мероприятие будет посвящено туризму, культуре, образованию и работе в регионе
В Иркутске определят чемпиона по каратэ
В Иркутске определят чемпиона по каратэ
Общество, 09.10.2019
Первенство и чемпионат области пройдут в середине октября в ДС «Труд»
Друзья украли у читинки чужую банковскую карту
Друзья украли у читинки чужую банковскую карту
Общество, 09.10.2019
Карта принадлежала хозяину квартиры, которую снимала девушка
В Забайкалье примут экстренные меры из-за нападений медведей
В Забайкалье примут экстренные меры из-за нападений медведей
Общество, 09.10.2019
При необходимости будут регулировать численность животных
Бурятский писатель Алексей Тенчой: «К звёздности и известности не стремлюсь»
Бурятский писатель Алексей Тенчой: «К звёздности и известности не стремлюсь»
Общество, 09.10.2019
Алексей Тенчой, писатель и лама, в интервью рассказал о пяти новых романах, о том, можно ли научиться писательству и как не стать народом, не оправдавшим надежды предком
В Бурятии прошёл праздник на самой длинной деревенской улице
В Бурятии прошёл праздник на самой длинной деревенской улице
Общество, 09.10.2019
Гости села прогулялись по самой протяжённой улице
Жителя Бурятии осудили за «химку»
Жителя Бурятии осудили за «химку»
Общество, 09.10.2019
Мужчина собрал коноплю и изготовил наркотическое средство
В Бурятии продолжает работа горячая линия по ОРВИ
В Бурятии продолжает работа горячая линия по ОРВИ
Общество, 09.10.2019
«Горячая линия» будет работать до середины следующей недели
Иркутские автоинспекторы назвали самые аварийные месяцы в году
Иркутские автоинспекторы назвали самые аварийные месяцы в году
Общество, 09.10.2019
В эти месяцы число аварий составило более 30% от общего числа ДТП за год
Японским туроператорам рассказали о потенциале Бурятии
Японским туроператорам рассказали о потенциале Бурятии
Общество, 09.10.2019
Делегация из Японии приезжала в республику

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^