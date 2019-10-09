Иркутский оркестр стал лауреатом всероссийского конкурса-фестиваля

Также юные музыканты участвовали в открытии юношеских спортивных игр стран АТР
Образцовый детский духовой оркестр «Серебряные трубы» школы-интерната музвоспитанников Иркутска стал лауреатом I всероссийского конкурса-фестиваля детских духовых оркестров «Дальневосточные фанфары». Фестиваль проходил во всероссийском детском центре «Океан» в Приморском крае.
Во Владивосток на творческую смену впервые приехали 14 оркестров из регионов Сибири и Дальнего Востока. Иркутскую область представляли 2 коллектива: образцовый эстрадно-духовой оркестр «Tierra Baik» из Байкальска под руководством И.В. Игнатенко и образцовый детский духовой оркестр «Серебряные трубы» под руководством А.В. Сорвина из Иркутска.
Ребята из оркестра школы-интерната музвоспитанников Иркутска успешно прошли отборочный тур и с мая месяца начали серьёзно готовиться к фестивалю. Разучивали не только программу сводного оркестра, но и свой плац-концерт, с которым участвовали в открытии X юношеских спортивных игр стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Приятным было не только выступление, но и общение с присутствовавшими на мероприятии министром спорта Российской Федерации Павлом Колобковым и президентом всероссийской федерации школьного спорта, трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
Ключевым событием программы творческой смены духовых оркестров был четырёхдневный фестиваль, зрителями которого были ребята, приехавшие в «Океан» по направлениям «Дороги без опасности», «Живи, Земля!», «Юнга – 2019», «Служить России» и «Юнармейские маршруты».
Всероссийский детский центр «Океан» 20 дней был наполнен духовой музыкой. Выступления юных музыкантов-оркестрантов украшали многие мероприятия: такие как парад, приуроченный ко дню большой славы, акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к международному дню мира, в которой океанцы развернули самую большую георгиевскую ленту в России, поставив кульминационную точку в масштабном автомарше «Юнармия – от Победы к Победам» и многие другие торжественные встречи и события.
Между постоянными музыкальными занятиями и концертами, ребята старались участвовать во множестве всевозможных конкурсов, игр, встреч, которые проводили в ВДЦ «Океан» вне фестиваля духовых оркестров. В конкурсе видеороликов «Я вожатый и это значит…» иркутяне вошли в тройку лучших. Но самыми памятными и важными для юных музыкантов и руководителей коллективов стали творческие встречи и мастер-классы от специалистов в области оркестрового дирижирования.
Финальным аккордом смены стал гала-концерт I всероссийского фестиваля-конкурса детских духовых оркестров «Дальневосточные фанфары». На гала-концерте звучали приветствия депутата Государственной Думы Владимира Новикова, президента ассоциации «Духовое общество» имени Валерия Халилова Михаила Брызгалова. Величественно прозвучал гимн России в исполнении 350 участников сводного оркестра и более 2000 зрителей. Под заключительные аккорды сводного оркестра океанский гала-концерт завершился красочным фейерверком. Об этом сообщает пресс-служба минобразования Иркутской области.
Иркутский оркестр стал лауреатом всероссийского конкурса-фестиваля
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На стадионе «Локомотив» укладывают искусственное покрытие с подогревом
В копилке у сборной – 34 медали
В Чите проведут творческую мастерскую «Исполнительское искусство»
В весовой категории до 70 кг он завоевал золотую медаль
Мероприятие будет посвящено туризму, культуре, образованию и работе в регионе
Первенство и чемпионат области пройдут в середине октября в ДС «Труд»
Карта принадлежала хозяину квартиры, которую снимала девушка
При необходимости будут регулировать численность животных
Алексей Тенчой, писатель и лама, в интервью рассказал о пяти новых романах, о том, можно ли научиться писательству и как не стать народом, не оправдавшим надежды предком
Гости села прогулялись по самой протяжённой улице
Мужчина собрал коноплю и изготовил наркотическое средство
Мероприятие прошло на севере республики
«Горячая линия» будет работать до середины следующей недели
В эти месяцы число аварий составило более 30% от общего числа ДТП за год
Делегация из Японии приезжала в республику