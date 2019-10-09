Иркутский оркестр стал лауреатом всероссийского конкурса-фестиваля

Общество, Фото: пресс-служба министерства образования Иркутской области

Также юные музыканты участвовали в открытии юношеских спортивных игр стран АТР



Образцовый детский духовой оркестр «Серебряные трубы» школы-интерната музвоспитанников Иркутска стал лауреатом I всероссийского конкурса-фестиваля детских духовых оркестров «Дальневосточные фанфары». Фестиваль проходил во всероссийском детском центре «Океан» в Приморском крае.



Во Владивосток на творческую смену впервые приехали 14 оркестров из регионов Сибири и Дальнего Востока. Иркутскую область представляли 2 коллектива: образцовый эстрадно-духовой оркестр «Tierra Baik» из Байкальска под руководством И.В. Игнатенко и образцовый детский духовой оркестр «Серебряные трубы» под руководством А.В. Сорвина из Иркутска.



Ребята из оркестра школы-интерната музвоспитанников Иркутска успешно прошли отборочный тур и с мая месяца начали серьёзно готовиться к фестивалю. Разучивали не только программу сводного оркестра, но и свой плац-концерт, с которым участвовали в открытии X юношеских спортивных игр стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Приятным было не только выступление, но и общение с присутствовавшими на мероприятии министром спорта Российской Федерации Павлом Колобковым и президентом всероссийской федерации школьного спорта, трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.



Ключевым событием программы творческой смены духовых оркестров был четырёхдневный фестиваль, зрителями которого были ребята, приехавшие в «Океан» по направлениям «Дороги без опасности», «Живи, Земля!», «Юнга – 2019», «Служить России» и «Юнармейские маршруты».



Всероссийский детский центр «Океан» 20 дней был наполнен духовой музыкой. Выступления юных музыкантов-оркестрантов украшали многие мероприятия: такие как парад, приуроченный ко дню большой славы, акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к международному дню мира, в которой океанцы развернули самую большую георгиевскую ленту в России, поставив кульминационную точку в масштабном автомарше «Юнармия – от Победы к Победам» и многие другие торжественные встречи и события.



Между постоянными музыкальными занятиями и концертами, ребята старались участвовать во множестве всевозможных конкурсов, игр, встреч, которые проводили в ВДЦ «Океан» вне фестиваля духовых оркестров. В конкурсе видеороликов «Я вожатый и это значит…» иркутяне вошли в тройку лучших. Но самыми памятными и важными для юных музыкантов и руководителей коллективов стали творческие встречи и мастер-классы от специалистов в области оркестрового дирижирования.



Финальным аккордом смены стал гала-концерт I всероссийского фестиваля-конкурса детских духовых оркестров «Дальневосточные фанфары». На гала-концерте звучали приветствия депутата Государственной Думы Владимира Новикова, президента ассоциации «Духовое общество» имени Валерия Халилова Михаила Брызгалова. Величественно прозвучал гимн России в исполнении 350 участников сводного оркестра и более 2000 зрителей. Под заключительные аккорды сводного оркестра океанский гала-концерт завершился красочным фейерверком. Об этом сообщает пресс-служба минобразования Иркутской области.

