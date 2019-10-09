Малышку назвали Юмжаной
8 октября в Тункинском районном отделе зарегистрирован двухсотый ребёнок. В семье Лопсоновых родился третий ребёнок – долгожданная дочь. Малышке дали имя Юмжана.
Начальник отдела Альбина Жамбалова в торжественной обстановке вручила отцу первый документ ребёнка. Также она поздравила с рождением дочери и пожелала им счастья, здоровья, благополучия, сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.
В Тункинском районе Бурятии родился двухсотый малыш
Общество, Фото:
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