В Тункинском районе Бурятии родился двухсотый малыш

Малышку назвали Юмжаной



8 октября в Тункинском районном отделе зарегистрирован двухсотый ребёнок. В семье Лопсоновых родился третий ребёнок – долгожданная дочь. Малышке дали имя Юмжана.



Начальник отдела Альбина Жамбалова в торжественной обстановке вручила отцу первый документ ребёнка. Также она поздравила с рождением дочери и пожелала им счастья, здоровья, благополучия, сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.

