 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Октября

08 Октября

Популярное

В Тункинском районе Бурятии родился двухсотый малыш

В Тункинском районе Бурятии родился двухсотый малыш
Общество,  Фото:pixabay.com
Малышку назвали Юмжаной

8 октября в Тункинском районном отделе зарегистрирован двухсотый ребёнок. В семье Лопсоновых родился третий ребёнок – долгожданная дочь. Малышке дали имя Юмжана.

Начальник отдела Альбина Жамбалова в торжественной обстановке вручила отцу первый документ ребёнка. Также она поздравила с рождением дочери и пожелала им счастья, здоровья, благополучия, сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.
ЗАГС Тункинский район
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите мужчина украл у таксиста рюкзак
В Чите мужчина украл у таксиста рюкзак
Общество, 09.10.2019
Он прихватил его с собой, когда выходил из машины
В Бурятии юные инспекторы дорожного движения присоединились к «Кроссу наций-2019»
В Бурятии юные инспекторы дорожного движения присоединились к «Кроссу наций-2019»
Общество, 09.10.2019
Они привлекли внимание общественности к проблеме сохранения окружающего мира
Фермер из Бурятии будет продавать крольчатину соседним регионам
Фермер из Бурятии будет продавать крольчатину соседним регионам
Общество, 09.10.2019
В августе 2020 года предприниматель намерен наладить первые поставки выращенного на ферме мяса
В Улан-Удэ пенсионеры играли в «Мобильник»
В Улан-Удэ пенсионеры играли в «Мобильник»
Общество, 09.10.2019
В Советском районе города прошла спартакиада ветеранов
Рэпер Хаски из Бурятии выпустил клип на песню «Седьмое октября»
Рэпер Хаски из Бурятии выпустил клип на песню «Седьмое октября»
Общество, 09.10.2019
Клип рэпера выпущен ко дню рождения Владимира Путина
Житель Бурятии съел украденных индюков
Житель Бурятии съел украденных индюков
Общество, 09.10.2019
Птиц он украл у односельчанки
В Забайкалье лётчики и зенитчики проходят итоговую проверку
В Забайкалье лётчики и зенитчики проходят итоговую проверку
Общество, 09.10.2019
Лётчики и расчёты зенитно-ракетных систем предотвратят массированный авиационный удар условного противника

Школьников Улан-Удэ познакомили с бытом военных
Школьников Улан-Удэ познакомили с бытом военных
Общество, 09.10.2019
В столице Бурятии прошёл «День призывника»
Пенсионерок Бурятии научили наносить макияж
Пенсионерок Бурятии научили наносить макияж
Общество, 09.10.2019
Женщины поучаствовали в акции «Волшебные краски лета»
Бурятская спортсменка выйдет на третий поединок на чемпионате мира
Бурятская спортсменка выйдет на третий поединок на чемпионате мира
Общество, 09.10.2019
Наталье Шадриной предстоит сегодня сразиться с колумбийкой
В Улан-Удэ прошёл футбольный турнир среди дворовых команд
В Улан-Удэ прошёл футбольный турнир среди дворовых команд
Общество, 09.10.2019
В соревнованиях участвовали 4 команды
В Бурятии дети следят за высаженными ими саженцами
В Бурятии дети следят за высаженными ими саженцами
Общество, 09.10.2019
Ребята наблюдают за динамикой роста елей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^