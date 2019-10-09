В Бурятии юные инспекторы дорожного движения присоединились к «Кроссу наций-2019»

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Они привлекли внимание общественности к проблеме сохранения окружающего мира



Команды ЮИД Заиграевского района Бурятии присоединились ко Всероссийскому дню бега «Кросс наций-2019». Мероприятие было организовано в посёлке Заиграево в минувшие выходные.



Участие в нём приняли школьники со всего района и их родители, а также педагогический состав общеобразовательных учреждений, сообщает УГИБДД по Бурятии.



Кросс проходил в несколько забегов - на дистанциях 100, 500 и 1000 метров и стартовал от многофункционального центра. Юные инспекторы дорожного движения, которым предстояло преодолеть дистанцию в 100 метров, своим участием решили привлечь внимание общественности к проблеме сохранения окружающего мира.



Надев майки с призывом «Сохраним природу вместе!», они рассказали участникам о вреде, который наносят люди экологии: массово вырубают леса, в результате чего высыхают реки и гибнут животные, выбрасывают в лесных массивах мусор.



- Только совместными усилиями мы сможем решить эту проблему, - заключили юные инспекторы дорожного движения.

