Они привлекли внимание общественности к проблеме сохранения окружающего мира
Команды ЮИД Заиграевского района Бурятии присоединились ко Всероссийскому дню бега «Кросс наций-2019». Мероприятие было организовано в посёлке Заиграево в минувшие выходные.
Участие в нём приняли школьники со всего района и их родители, а также педагогический состав общеобразовательных учреждений, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Кросс проходил в несколько забегов - на дистанциях 100, 500 и 1000 метров и стартовал от многофункционального центра. Юные инспекторы дорожного движения, которым предстояло преодолеть дистанцию в 100 метров, своим участием решили привлечь внимание общественности к проблеме сохранения окружающего мира.
Надев майки с призывом «Сохраним природу вместе!», они рассказали участникам о вреде, который наносят люди экологии: массово вырубают леса, в результате чего высыхают реки и гибнут животные, выбрасывают в лесных массивах мусор.
- Только совместными усилиями мы сможем решить эту проблему, - заключили юные инспекторы дорожного движения.
В Бурятии юные инспекторы дорожного движения присоединились к «Кроссу наций-2019»
Общество, Фото:
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