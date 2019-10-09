Фермер из Бурятии будет продавать крольчатину соседним регионам



Получатель одного из первых «дальневосточных гектаров» в Бурятии Иван Ефимов намерен на своих землях разводить кроликов, на мясо которых сейчас есть спрос в Иркутске и Забайкальском крае, сообщает «Интерфакс».



Фермер Иван Ефимов объясняет, что он уже наметил магазины соседних регионов в качестве точек сбыта: по его словам, «там» население способно платить более высокую цену, чем в Бурятии.



Первые работы на гектаре фермер планировал начать в августе 2019 года, но сроки получения земли немного сдвинулись и изменили планы. Теперь приступить к реализации проекта фермер сможет уже весной следующего года. В августе 2020 предприниматель намерен наладить первые поставки выращенного на ферме мяса.



- Уже весной я намерен начать строительство крольчатника и домов для работников. Следующим шагом закупить поголовье в 1000 кроликов. По моему бизнес-плану, первые поставки я смогу делать уже в августе 2020 года, - рассказал он.



В настоящее время фермер занимается межеванием своего участка. В планах - использовать имеющиеся в регионе меры поддержки и получить грант на создание и развитие крестьянского хозяйства. В этом случае стартап будет развиваться быстрее, уточняет «Интерфакс».