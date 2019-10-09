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Фермер из Бурятии будет продавать крольчатину соседним регионам

Фермер из Бурятии будет продавать крольчатину соседним регионам
Общество,  Фото:pixabay.com
В августе 2020 года предприниматель намерен наладить первые поставки выращенного на ферме мяса 

Получатель одного из первых «дальневосточных гектаров» в Бурятии Иван Ефимов намерен на своих землях разводить кроликов, на мясо которых сейчас есть спрос в Иркутске и Забайкальском крае, сообщает «Интерфакс».

Фермер Иван Ефимов объясняет, что он уже наметил магазины соседних регионов в качестве точек сбыта: по его словам, «там» население способно платить более высокую цену, чем в Бурятии.

Первые работы на гектаре фермер планировал начать в августе 2019 года, но сроки получения земли немного сдвинулись и изменили планы. Теперь приступить к реализации проекта фермер сможет уже весной следующего года. В августе 2020 предприниматель намерен наладить первые поставки выращенного на ферме мяса.

- Уже весной я намерен начать строительство крольчатника и домов для работников. Следующим шагом закупить поголовье в 1000 кроликов. По моему бизнес-плану, первые поставки я смогу делать уже в августе 2020 года, - рассказал он.

В настоящее время фермер занимается межеванием своего участка. В планах - использовать имеющиеся в регионе меры поддержки и получить грант на создание и развитие крестьянского хозяйства. В этом случае стартап будет развиваться быстрее, уточняет «Интерфакс».

Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 августа от жителей Бурятии поступило более 1,7 тысяч заявлений на предоставление «дальневосточного гектара». Из них более 400 - аннулировано по инициативе самих заявителей. Это объясняется тем, что многие заявляются на земельные участки, в границах которых оказываются неликвидные места - овраги, отвалы, насыпи, болота, возвышенности, и в дальнейшем при разъяснении жители отказываются от заявления



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