Житель Бурятии съел украденных индюков

Птиц он украл у односельчанки







К сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии обратилась жительница посёлка Онохой Заиграевского района Бурятии. Женщина сообщила, что у неё со двора украли индюков. Сумму ущерба потерпевшая оценила в 4 тысячи рублей.



В ходе розыска подозреваемого, росгвардейцы и полиции задержали 50-летнего местного жителя. Односельчанин потерпевшей уже был судим, сейчас он безработный.



По предварительным данным, мужчина рано утром проник на территорию домовладения и стащил двух индюков, которые кормились в огороде. По словам задержанного, птиц он употребил в пищу.



- Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Задержанный находится под подпиской о невыезде, - сообщают в пресс-службе Росгвардии Бурятии.



