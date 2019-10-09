В столице Бурятии прошёл «День призывника»
В целях патриотического воспитания молодёжи, повышения престижа службы в вооружённых силах России 8 октября на базе войсковой части №46108 прошла акция «День призывника». В ней приняли участия школьники Советского района Улан-Удэ. Ставший уже традиционным «День призывника» пригласил 200 будущих воинов познакомиться с армейскими буднями и бытом военнослужащих.
Участников мероприятия в гарнизонном Доме офицеров поприветствовал руководитель администрации района Максим Базаров. Он выразил уверенность, что молодёжь с честью подготовится к выполнению своего гражданского долга.
Представители воинской части №46108 рассказали ребятам об истории части и её боевом пути, провели увлекательную экскурсию по территории войсковой части, музею воинской славы, познакомили с бытом военнослужащих и размещением личного состава, показали боевую технику и оружие, сообщает управление по информационной политике.
Школьников Улан-Удэ познакомили с бытом военных
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