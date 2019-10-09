Пенсионерок Бурятии научили наносить макияж

Общество, Фото: Министерство социальной защиты населения РБ

Женщины поучаствовали в акции «Волшебные краски лета»



Слушатели Университета третьего возраста, серебряные волонтёры, люди старшего поколения с активной жизненной позицией Закаменского района Бурятии, стали участниками акции «Волшебные краски лета». Мероприятие организовали и провели специалисты районного отдела социальной защиты населения.



В программе мероприятия значилось несколько этапов. На одном из них пенсионеров познакомили с тонкостями современной сервировки стола для семейного торжества, встречи друзей, или просто уютного ужина. При этом, сами участники активно делились и своим мастерством в этом деле.



Следующим этапом стал мастер-класс, на котором дамам «серебряного» возраста рассказали об основах макияжа, его пошаговому нанесению, а также о секретах укладки волос. Профессиональным мастером каждой желающей был сделан маникюр.



Кроме того, специалистами отдела социальной защиты была проведена разъяснительная работа, в ходе которой они рассказали о порядке предоставления социальных выплат, в том числе о мерах социальной поддержки по оплате за обращение с твердыми коммунальными отходами, по капитальному ремонту, о предоставлении субсидии и т.д. Участники получали ответы по интересующим их темам.



Как отмечают организаторы акции, «серебряные» волонтёры получили новые знания, чтобы поделиться ими со своими знакомыми и близкими.



Ещё одно мероприятие, приуроченное к международному дню пожилого человека, прошло в Кяхте. Здесь в районной библиотеке состоялась «Ярмарка глазами пожилого человека», где были выставлены кулинарные изделия, овощи и фрукты осеннего урожая, компоты и заготовки салатов.



Так, Мария Федоровна Агарева – активист района, рассказала историю жизни своих предков, продемонстрировала старинные вещи семьи из коллекции, которую она представила на втором Байкальском форуме серебряных волонтёров, отметив, что коллекция заняла одно из призовых мест.



Другой «серебряный» волонтёр Валентина Владимировна Каргопольцева поделилась мастерством изготовления детских игрушек и талисманов. Кяхтинская поэтесса Лидия Антоновна Чумакова, ознакомила с вышедшими новыми сборниками стихов, один из которых был подарен библиотеке села Хоронхой.



В городском музее имени Обручева также поздравляли людей пожилого возраста. Здесь выступили детские творческие коллективы, почётные жители Кяхтинского района. Активные участники районных и республиканских мероприятий были награждены грамотами и подарками. В мероприятиях приняло участие 56 человек старшего возраста.



Отделом социальной защиты населения по Селенгинскому району совместно с межпоселенческой библиотекой проведён развлекательный вечер, посвящённый Дню пожилого человека. Для граждан старшего поколения было организовано чаепитие.



За чашкой чая пожилые людм пели любимые песни, читали стихи, делились смешными случаями в своей жизни. С музыкальными поздравлениями выступил Бимба Дабаев и пожелал присутствующим здоровья, благополучия и внимания.



В заключение вечера специалисты отдела социальной защиты населения по Селенгинскому району выступили с информацией о социальном обслуживании населения, мобильной службе, факультетах «Социальный туризм» и «Пользователь ПК». Также специалисты ответили на интересующие граждан вопросы, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

