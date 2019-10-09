Бурятская спортсменка выйдет на третий поединок на чемпионате мира

Наталье Шадриной предстоит сегодня сразиться с колумбийкой



Сегодня, 9 октября, пройдут поединки в весе 60 кг. По их результатам определятся участники четвертьфиналов в данной весовой категории на чемпионате мира по боксу среди женщин.



Боксёр из Бурятии Наталья Шадрина выйдет на ринг против девушки из Колумбии Кордеро Джульет Дайаны. Для Шадриной это станет уже третьим по счёту поединком на турнире. В первом бое она одолела алжирку Имейн Кхелиф, а во втором не оставила шансов одной из фавориток турнира индианке Деви Лайшрам Сарите.



О колумбийке известно немногое. Кордеро в декабре этого года исполнится 24 года. За всю свою карьеру она провела больше двух десятков поединков, 17 из которых выиграла. На чемпионате мира в Улан-Удэ Кордеро ещё ни разу не выходила на ринг. Виной всему - сборная команда Конго, которая не явилась на турнир. Колумбийка как раз свой первый бой должна была провести с одной из её представительниц. Однако Конго засчитали техническое поражение, а юноамериканка прошла дальше, не совершив ни одного удара.



- В этом есть как плюсы, так и минусы для Шадриной. Одним из главных положительных моментов является то, что Кордеро ещё не сумела толком «вкатиться» в турнир, что называется, прочувствовать ринг. Соответственно, в своём дебютном выходе на боксёрские подмостки она обязательно будет испытывать волнение перед чужой публикой и незнакомой обстановкой. Россиянка, если сумеет, должна обязательно воспользоваться данным фактором и не дать опомниться Кордеро с первого раунда до самого конца поединка, - отмечают в пресс-службе минспорта Бурятии.



А минус для Натальи один, и он тоже немаловажный. Более молодая колумбийка уже достаточно долго проходит акклиматизацию в Бурятии. Турнир стартовал неделю назад, 3 октября, а национальные сборные, среди которых была и Колумбия, стали прилетать в Улан-Удэ в последних числах сентября. Известно, что для достаточного привыкания к климату и к разнице в часовых поясах для спортсмена достаточно десяти дней. Кордеро, если все подготовительные мероприятия её тренерский штаб провел грамотно, выйдет на ринг отдохнувшей и в хорошей физической форме - в отличие от предыдущих соперниц россиянки из тёплых стран. Учитывая этот нюанс, Шадрину, возможно, будет ждать пока что самый сложный вызов на чемпионате мира.



Наталья и Кордеро проведут бой 9 октября после 18.00. Их поединок станет третьим по счёту на ринге А.





