В Улан-Удэ прошёл футбольный турнир среди дворовых команд

Общество, Фото: Управление по информационной политике

В соревнованиях участвовали 4 команды



6 октября на спортивной площадке в сквере КДЦ «Заречный» в Улан-Удэ в борьбе за победу приняли участие 4 команды любителей футбола 2006 года рождения и младше.



- Ежегодно осенний турнир по футболу собирает мальчишек - любителей погонять мяч. Мальчишки грезят футболом. Для них огромная радость не просто гонять мяч во дворе, а заниматься любимой игрой под руководством инструкторов по спорту, - сообщает управление по информационной политике.



По итогам соревнования 1 место заняла команда «Спарта» микрорайона «Аэропорт», 2 место - «Бурвод», 3 место - «Бурвод-2», 4 место - «Сокол».



Победители и участники турнира награждены грамотами и памятными призами.

