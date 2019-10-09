В соревнованиях участвовали 4 команды
6 октября на спортивной площадке в сквере КДЦ «Заречный» в Улан-Удэ в борьбе за победу приняли участие 4 команды любителей футбола 2006 года рождения и младше.
- Ежегодно осенний турнир по футболу собирает мальчишек - любителей погонять мяч. Мальчишки грезят футболом. Для них огромная радость не просто гонять мяч во дворе, а заниматься любимой игрой под руководством инструкторов по спорту, - сообщает управление по информационной политике.
По итогам соревнования 1 место заняла команда «Спарта» микрорайона «Аэропорт», 2 место - «Бурвод», 3 место - «Бурвод-2», 4 место - «Сокол».
Победители и участники турнира награждены грамотами и памятными призами.
В Улан-Удэ прошёл футбольный турнир среди дворовых команд
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