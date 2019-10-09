В Бурятии дети следят за высаженными ими саженцами

Общество, Фото: Пресс-служба правительства Бурятии

Ребята наблюдают за динамикой роста елей



Специалисты Республиканского агентства лесного хозяйства побывали в Калёновской школе Иволгинского района Бурятии, где есть свой лесной питомник. Ребята тепло встретили лесников.



- Дети встречают лесников как наставников, как авторитетов. Пока взрослые здороваются с руководителем школьного лесничества Ольгой Василевской, юные лесники успевают рассказать о полученных оценках, новостях в классе и приживаемости голубых елей, которые они так старательно высаживали на школьном питомнике, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Также школьники похвастались высаженными саженцами, возле каждого они поставили табличку со своими инициалами. Так можно будет посмотреть, у кого больше всего прижились саженцы. Теперь они ходят смотреть ели каждый день – проверяют, какие и насколько сантиметров подросли.

