Он сбил человека насмерть в Красноярском крае
Судебные приставы Улан-Удэ взыскали с горожанина 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за смертельное ДТП на автомобильной дороге в Красноярском крае.
Мужчина двигался поздно ночью на своём автомобиле на территории Красноярского края и на большой скорости сбил человека, переходившего проезжую часть дороги по пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.
После трагедии супруга погибшего в интересах несовершеннолетней дочери обратилась в суд за взысканием с виновника аварии компенсации морального вреда, а также ежемесячных выплат на содержание дочери до достижения ею 18-летнего возраста в связи с потерей кормильца.
Козульский районный суд Красноярского края, рассмотрев материалы дела, постановил взыскать с улан-удэнца моральный вред в размере 250 тысяч рублей, а также в счёт возмещения вреда по случаю смерти кормильца ежемесячные выплаты в размере 9 тысяч рублей до достижения ребёнком совершеннолетнего возраста, а при учёбе в учебных заведениях по очной форме - до 23 лет.
- По месту жительства гражданина в Октябрьском районном отделе судебных приставов № 1 Улан-Удэ было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого к должнику был применён весь комплекс мер принудительного характера. Начиная от обращения взыскания на денежные средства должника в банке, заканчивая ограничением специальных прав на управление транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Бурятии.
На сегодня средства в размере 250 тысяч рублей перечислены на счёт взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Кроме этого, должнику пришлось выплатить сумму исполнительского сбора в размере 7 % от суммы задолженности.
С улан-удэнца взыскали 250 тысяч рублей морального вреда за смертельное ДТП
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