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На предприятии в Бурятии пострадал работник

На предприятии в Бурятии пострадал работник
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Пострадавший получил тяжкий вред здоровью

В 2019 году с работником Рельсосварочного предприятия № 32 – структурного подразделения ООО «РСП-М» - произошёл несчастный случай на производстве. Пострадавшему причинён тяжкий вред здоровью.

В этой связи Бурятская транспортная прокуратура провела на предприятии проверку на соблюдение трудового законодательства. Выяснилось, что работники не обеспечивались средствами индивидуальной защиты, выявлены нарушения периодичности обязательных психиатрических освидетельствований.

Руководству организации внесено представление об устранении нарушений, а главный инженер предприятия привлечён к административной ответственности и оштрафован.

- Кроме того, сотрудниками прокуратуры совместно с Улан-Удэнским филиалом дорожной территориальной организации профессионального союза железнодорожников на Восточно-Сибирской железной дороге в Рельсосварочном предприятии проведён выездной приём граждан, в ходе которого работникам разъяснены их права, нормы трудового законодательства, даны ответы по иным интересующим вопросам, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
прокуратрура несчастные случаи на производстве
 
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