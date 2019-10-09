Воры знали, что ночью хозяина дома не будет
В минувший понедельник в полицию в Могочинском районе в Забайкалье поступило заявление от местного жителя о том, что подобрав ключ, неизвестные проникли в его гараж. Воры стащили музыкальный центр «LG», сабвуфер, два автомобильных компрессора, зарядное устройство от автомобиля.
Позже установили личности подозреваемых. Ими оказались четверо местных жителей. Выяснилось, что молодые люди проживают рядом с потерпевшим и знали, что ночью хозяина дома не будет. Часть украденного изъята.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Из гаража забайкальца стащили музыкальный центр, сабвуфер
Общество, Фото:
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