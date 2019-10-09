Из гаража забайкальца стащили музыкальный центр, сабвуфер

Воры знали, что ночью хозяина дома не будет



В минувший понедельник в полицию в Могочинском районе в Забайкалье поступило заявление от местного жителя о том, что подобрав ключ, неизвестные проникли в его гараж. Воры стащили музыкальный центр «LG», сабвуфер, два автомобильных компрессора, зарядное устройство от автомобиля.



Позже установили личности подозреваемых. Ими оказались четверо местных жителей. Выяснилось, что молодые люди проживают рядом с потерпевшим и знали, что ночью хозяина дома не будет. Часть украденного изъята.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

