Жительницы Иркутской области уничтожили сена на 260 тысяч рублей

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Женщинам грозит до пяти лет колонии.











В Иркутской области полицейские задержали двоих женщин, которые по личным мотивам совершили поджоги сеновалов в разных районах региона. Общий ущерб владельцам составил свыше двухсот тысяч рублей.Так, в деревне Тонта Ольхонского района 7 октября у местного жителя сгорело несколько рулонов сена на сумму более 140 тысяч рублей.- В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили предполагаемую 31-летнюю поджигательницу. Предварительным мотивом содеянного стала личная неприязнь, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.Аналогичное преступление было совершено на днях в посёлке Куйтун Тулунского района. Подозреваемой оказалась 33-летняя местная жительница, которой инкриминируется умышленное уничтожение сена на сумму более 120 тысяч рублей.По предварительным сведения, поджог она совершила будучи в нетрезвом виде.