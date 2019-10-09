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В Улан-Удэ днём мокрый снег

В Улан-Удэ днём мокрый снег
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 октября по республике ночью осадки в виде снега


Ветер северо-западный ночью 5-10, в отдельных районах 15-20, днём 9-14, в отдельных районах 19-24 м/с.
Температура ночью 0-5 тепла, местами 5-10 мороза, днём 3-8 тепла, местами 0-5 мороза.

В Улан-Удэ ночью дождь с переходом в мокрый снег, днём небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 13-18 м/с. Температура ночью 2-4, днём 4-6 тепла.
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