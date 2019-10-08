7 октября на сцене колледжа искусств имени Чайковского выступил баянный дуэт SiB-DUO
Дуэт был создан в 2007 году и за первые четыре года своего существования одержал победы во всех значимых международных конкурсах. Дуэт также стал обладателем «Кубка мира» и «Трофей мира», сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.
Ежегодно в графике ансамбля сотни концертов, творческих встреч и мастер-классов. Музыканты принимают участие в музыкальных фестивалях в России, Азербайджане, Белоруссии, Германии, Италии, Австрии, Чехии, Украине и Китае.
Не раз Андрей Битюцких и Александр Сироткин давали концерт в Улан-Удэ. И за это время успели завоевать себе поклонников.
В программе концерта прозвучала музыка мировых и российских классиков: Г.Ф. Генделя, Д.Д. Шостаковича, и обработки джазовых произведений Д. Гиллеспи, Т. Монка и др.
- Мне очень понравилась «Рассыпуха» В. Гридина. Я ее пытался сыграть, но у меня получается только первая страница, а их там тринадцать! И на всех них очень красивая музыка. Вот чем сложнее музыку они играют, тем проще она воспринимается, - поделился один из зрителей.
В Улан-Удэ выступил всемирно известный баянный дуэт
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В программе заявлено более 180 мероприятий
На соревнования приехало более 400 пловцов из 8 регионов
Выездные акции в Улан-Удэ пройдут с 9 по 11 октября
Будет остановлено движение с 58 по 60 км
Кровь можно будет сдать на площади Советов на мобильной станции переливания крови
Также звезда получил предостережение после пикета у стен Кремля
7 октября на сцене колледжа искусств имени Чайковского выступил баянный дуэт SiB-DUO
Митрополит Савватий успел увидеться с отцом
«Большие гастроли» Новокузнецкого драматического театра скоро в Улан-Удэ
Сборная Бурятии победила в командном первенстве
Сейчас формируется выставочная экспозиция республики
Зрители международного фестиваля увидят спектакль «Полёт. Бильчирская история»
Людмила Доржиева выпустила книгу «Оптимист проверяется жизнью…»
На трассах будут работать передвижные пункты обогрева
Имеющиеся пепельницы облюбовали змеи