В Улан-Удэ выступил всемирно известный баянный дуэт

7 октября на сцене колледжа искусств имени Чайковского выступил баянный дуэт SiB-DUO



Дуэт был создан в 2007 году и за первые четыре года своего существования одержал победы во всех значимых международных конкурсах. Дуэт также стал обладателем «Кубка мира» и «Трофей мира», сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.



Ежегодно в графике ансамбля сотни концертов, творческих встреч и мастер-классов. Музыканты принимают участие в музыкальных фестивалях в России, Азербайджане, Белоруссии, Германии, Италии, Австрии, Чехии, Украине и Китае.



Не раз Андрей Битюцких и Александр Сироткин давали концерт в Улан-Удэ. И за это время успели завоевать себе поклонников.



В программе концерта прозвучала музыка мировых и российских классиков: Г.Ф. Генделя, Д.Д. Шостаковича, и обработки джазовых произведений Д. Гиллеспи, Т. Монка и др.



- Мне очень понравилась «Рассыпуха» В. Гридина. Я ее пытался сыграть, но у меня получается только первая страница, а их там тринадцать! И на всех них очень красивая музыка. Вот чем сложнее музыку они играют, тем проще она воспринимается, - поделился один из зрителей.

