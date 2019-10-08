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Улан-удэнцы смогут увидеть спектакль режиссёра Евгения Гришковца

Улан-удэнцы смогут увидеть спектакль режиссёра Евгения Гришковца
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Большие гастроли» Новокузнецкого драматического театра скоро в Улан-Удэ

С 2 по 5 ноября на сцене Государственного русского драматического театра имени Бестужева пройдут гастроли Новокузнецкого драматического театра. Новокузнечане привезут спектакли «Всякое бывает» (16+), «Весы» (16+) и «Иванов» (18+), сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.

2 ноября в 18.00 откроет гастроли спектакль «Всякое бывает» по Василию Шукшину в постановке режиссёра Михаила Лебедева, получивший приз зрительских симпатий регионального фестиваля «Кузбасс театральный», который проходил в городе Кемерово в 2017 году.

- В основе – 9 очень разных, весёлых и грустных, рассказов Шукшина. Его истории всегда интересны – даже по прошествии многих лет, даже теперь, когда изменился, казалось бы, весь мир, когда и страна наша, и люди стали другими. Но Шукшин это предвидел, поэтому и писал: «Нам бы про душу не забыть… нам бы, с нашими скоростями, не забыть, что люди мы…», - анонсируют в театре.

Спектакль выстроен как сложное переплетение судеб, характеров, ситуаций, из глубины которых доносится извечный шукшинский вопрос: что с нами со всеми происходит? Центральные события, в которых героям приходится действовать и выбирать, для них экстремальны.

3 и 4 ноября в 18:00 покажут спектакль «Весы». Это проект, объединяющий драматические театры двух столиц региона – Кемерова и Новокузнецка. Драматург и режиссёр спектакля – известный кузбассовец Евгений Гришковец.

Впервые «Весы» были поставлены в МХТ имени Чехова в Москве в 2017 году. По сюжету в приёмном покое родильного отделения мужчины разговаривают о жизни. Они многословны или, напротив, молчаливы. Кто-то из них уже давно в клубе отцов, а кто-то только готовится в него вступить.

- Кажется, что именно в эти волнительные часы ожидания чуда – рождения нового человека – мир достигает хрупкого равновесия, - анонсируют в театре.

5 ноября в 18:30 состоится показ драмы «Иванов» по Антону Чехову в постановке Петра Шерешевского, который получил гран-при «Лучший спектакль большой формы» фестиваля театров малых городов, который проходил в Дубне в 2015 году и вошёл в программу «Маска Плюс» фестиваля «Золотая маска», проходившего в 2015 году в Москве.

- Ранняя пьеса Чехова, в которой он выразил своё понимание неоднозначной природы человека и драматического искусства, и сегодня остаётся притягательной для сценического воплощения. Замысел спектакля включает исследование этой неоднозначности, сложные вопросы жизни и сохранение тонкой чеховской поэтики, - поясняют «бестужевцы».

Перед зрителями предстаёт трагедия целого поколения людей надломленных, живущих без веры и смысла. Иванов переживает внутреннюю драму непонимания собственных поступков. Действие спектакля развёртывается в двух планах: при нагнетании внешней виновности Иванова освещение героя изнутри становится драматичным и подвергает сомнению эту виновность. Иванов совершает ряд неблаговидных поступков, дающих повод видеть в его поведении низкие расчёты и по отношению к жене, и по отношению к Саше, которой он увлёкся. Это приводит его антагониста, доктора Львова, к решающему приговору, А самого героя – к трагическому исходу.


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