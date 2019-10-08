Гран-при конкурса «Ветеранское подворье» досталось семье Чуприных
В сельских поселениях Хоринского района Бурятии прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека.
30 сентября в районной библиотеке состоялась презентация книги ветеранских рекордов «А жизнь продолжается…». Первые 33 представителя были внесены в книгу ещё 2 года назад, сейчас книга пополнилась новыми ветеранами. Также в этом году открылась новая номинация – «Золото прожитых лет», где можно ознакомиться с информацией об активистах, отметивших свое 95-летие – Евдокимовой К. А. и Ромаевой Н. А. Всем ветеранам были вручены удостоверения о том, что они являются номинантами электронной книги рекордов и подарки. С книгой можно познакомиться на сайте районной библиотеки.
Шестой год пользуется особой популярностью районный конкурс «Ветеранское подворье». В этом году приняло участие 32 человека, все они поднимались на сцену районного дома культуры и получали дипломы и призы. Лучшими в номинациях были: «Лучший животновод» – семья Ван-Дэ-Цин Л.М. (с. Удинск), «Лучший овощевод» – семья Ушаковых Н.В.и Г.И. (п. Хандагай), «Лучший садовод» – Рулькова В.И.(с. Хоринск), «Лучший цветовод» – Красотенко А.Г. (с. Хоринск), «Лучшее благоустройство» – Анциферова Н.В. (с. Нарын), «Чистый двор» – Иванова Е.Г.(с. Хасурта). В номинации «Активное долголетие» отмечены Сорокина В.А. (с. Хоринск), Рожкова А.И. (с. Удинск), Попова А.А. (с. Тэгда), Степанова А.В. (с. Хоринск), Мартынова В.И. (с.Тэгда), Гизатуллина Г.М. (с.Удинск). Апогеем мероприятия стало вручение гран-при конкурса семье Чуприных Александра Ипатьевича и Надежды Николаевны. Об этом сообщает совет ветеранов Хоринского района.
В Хоринском районе Бурятии отметили День пожилого человека
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