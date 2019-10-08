Сборная Бурятии победила в командном первенстве
5 октября в городе Елизово Камчатского края состоялось первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования прошли в спортивном комплексе «Радужный», сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Сборная команда Бурятии по дзюдо стала победителем в командном первенстве.
Юные спортсмены также завоевала медали в личном первенстве.
Первые места заняли Даниил Отто (СШОР Кабанское), Рустам Ринчинов (ГДДЮТ) и Виктория Лапа (СШОР Иппон).
Два вторых места завоевали Вячеслав Большаков и Ирина Хунтеева из школы Иппон.
Пятое и шестое места заняли Татевос Назлуян (СШОР Иппон) и Рашид Омаров (ГДДЮТ).
Как сообщал «Байкал-Daily», весной взрослая команда Бурятии заняла первое место на чемпионате Дальневосточного федерального округа в Хабаровске.
Дзюдоисты из Бурятии завоевали медали первенства ДФО
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