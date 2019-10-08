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Иркутские борцы взяли 10 медалей на всероссийской гимназиаде

Иркутские борцы взяли 10 медалей на всероссийской гимназиаде
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
Они стали вторыми в соревнованиях по греко-римской борьбе

Сборная команда Иркутской области заняла второе место в общекомандном зачёте на VII всероссийской гимназиаде среди обучающихся общеобразовательных организаций в соревнованиях по греко-римской борьбе. Турнир проходил с 4 по 5 октября в Орле.

Борцы Приангарья завоевали десять медалей. Награды высшей пробы выиграли братчане Игорь Клешнин (весовая категория 48 кг), Павел Уколов (51 кг), Александр Сухих (55 кг), Владимир Зудов (65 кг), Николай Сагайдак (80 кг), а также ангарчанин Дмитрий Клочков в весе 71 кг и иркутянин Константин Евтеев в весе 92 кг.

Второе место в весовой категории 48 кг занял Константин Воронин из Иркутского района. Ещё одно серебро – у ангарчанина Иннокентия Смирнова в весе 71 кг. Бронзовым призёром в весовой категории 65 кг стал Владислав Щапов из Качуга. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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