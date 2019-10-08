В «Артеке» презентовали книгу автора из Бурятии

Людмила Доржиева выпустила книгу «Оптимист проверяется жизнью…»



Делегация из Бурятии познакомила ребят международного детского центра «Артек» с новой книгой, а также культурой и обычаями народа республики, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта и молодёжной политики.

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Презентация книги «Оптимист проверяется жизнью…» состоялась 3 октября. Её автором стала журналист, учёный, кандидат педагогических наук, профессор, руководитель «Лиги юных журналистов» Бурятии Людмила Доржиева.

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Книга выпущена по случаю 70-летия со дня рождения и 50-летия творческой деятельности автора.

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- Людмила Доржиева коротко рассказала об основной идее книги-трансляции многолетнего позитивного опыта с миром детства, о профессиях учителя, журналиста и учёного, - сообщают в минспорта.

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Кроме того, дети из Бурятии вместе с автором книги провели викторину, показали видеоролики собственного производства о республике, чтобы юные корреспонденты поближе познакомились с достопримечательностями и культурой республики.

