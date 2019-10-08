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Баргузинская спортсменка выиграла кубок Иркутской области по фитнесу

Баргузинская спортсменка выиграла кубок Иркутской области по фитнесу
Общество,  Фото:личная страница Елены Распопиной
Также среди победителей кубка спортсмены из Улан-Удэ и Читы

5 октября в городе Шелехове прошли открытый кубок Иркутской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини и «Baikal Bikini Show 2019». В соревнованиях в 26 категориях приняли участие спортсмены Республики Бурятия, Забайкальского края, Кемеровской области, Красноярского края и Иркутской области.

В категории «Фитнес-бикини новички – Абсолютное первенство» первое место заняла Елена Распопина из Усть-Баргузина. Второе место у иркутянки Дианы Кирилловой. Третьей стала ангарчанка Анастасия Пономарёва.

В категории «Фитнес-бикини – Абсолютное первенство» победу одержала Елена Арсентьева из Ангарска. Елена Распопина из Бурятии на этот раз стала второй. «Бронза» у усольчанки Милены Выговской.

«Фит-модель – Абсолютное первенство» выиграла Юлия Пашковская из Иркутска. Её землячка Анастасия Минжулина заняла следующуб ступень пьедестала.

Алексей Горелик из Иркутска стал лучшим в абсолютном первенстве у мужчин по бодибилдингу. Александр Павлов и Александр Томилин из Усолья-Сибирского также вошли в тройку призёров.

В категории «Фитнес-бикини мастера – Абсолютная» победила Елена Жибалова из Улан-Удэ. Усольчанка Ольга Брагина на второй позиции, третья – у улан-удэнки Наталии Пивневой. «Пляжный бодибилдинг» выиграл Артём Жилкин из Читы. Об этом сообщает федерация бодибилдинга и фитнеса Иркутской области.
бодибилдинг фитнес кубок Иркутская область Бурятия
 
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