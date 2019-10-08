Более тысячи огневых задач выполнили артиллеристы в Бурятии

Помимо этого, артиллеристы выполнили свыше 300 огневых задач с боевой стрельбой



С начала года военнослужащие ракетных войск и артиллерии в Бурятии в ходе мероприятий боевой подготовки выполнили более тысячи огневых задач.



Помимо этого, артиллеристы выполнили свыше 300 огневых задач с боевой стрельбой, в том числе около 100 прямой (полупрямой) наводкой, более 50 с техническими средствами разведки, в том числе с применением беспилотников, радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы «Зоопарк».



С военнослужащими артиллерийских подразделений было проведено более 50 различных тактико-специальных учений и контрольных занятий по стрельбе.



Кроме того, военнослужащие ракетных войск и артиллерии общевойскового объединения округа приняли участие в стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019», международном российско-монгольском военном учении «Селенга-2019». Расчёт ОТРК «Искандер-М» ракетного соединения осуществил успешный боевой пуск баллистической ракеты на полигоне «Капустин Яр», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

