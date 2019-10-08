Обряд освящения пройдёт в эту субботу в Забайкальском крае
12 октября в 11 часов ламы под руководством XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева проведут обряд освящения большой статуи Будды Арьябалы Авалокитешвары в селе Бада Хилокского района Забайкальского края. После пройдёт торжественная программа по случаю освящения статуи.
- Дуган Хилокской долины «Намдол Пунцоглин» Кижингинского дацана «Дэчен Даши Лхумболинг» - единственный буддийский комплекс этнической Бурятии, где полностью представлена триада скульптур божеств - бодхисаттва любви и сострадания ко всем живым существам Арьябала и проявленные его безграничные силы в ипостаси богини Зелёная Тара (аспект быстрой помощи) и богини Белая Тара (аспект матери Вселенной, долгой жизни, жизненной силы). 12 октября состоится долгожданный духовный праздник - хурал освящения, наделения силой жизни и могущества творить благо, - сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.
Статую Будды Арьябалы Авалокитешвары создал кижингинский мастер, художник и скульптор Цыбан Цыбанов. Под его руководством скоро начнётся и работа над ещё более гигантской статуей Арьябала Бурхана, высотой 21 метр, из драгоценного кедра, в столице Бурятии. Эта статуя появится в Улан-Удэнском дацане, который находится на Верхней Берёзовке, отметили в Буддийской традиционной Сангхе России.
Верующих приглашают приехать на праздник освящения статуи в Забайкальский край.
Хамбо Лама освятит гигантского Будду
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