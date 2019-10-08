В программе заявлено более 180 мероприятий
22 октября в Чите для всех желающих откроет двери всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+». В текущем году Забайкалье получило статус центральной региональной площадки мероприятия.
Фестиваль науки – это крупнейший научно-популярный просветительский проект в области науки и технологий, который призван рассказать о научных достижениях понятно, наглядно и интересно. Забайкальский край присоединился к фестивальному движению в 2014 году.
«Система открытий» – главная тема фестиваля в Забайкалье в этом году. Она связана с международным годом Периодической таблицы химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. В программе предстоящего фестиваля более 180 мероприятий. Основными площадками для их проведения станут Забайкальская краевая филармония и Забайкальский госуниверситет. Интерактивная выставка «Система открытий» по различным направлениям, золотой лекторий (научно-популярные лекции ученых из Москвы), научное шоу профессора Звездунова (г. Красноярск) и молекулярный бар пройдут в филармонии, а в вузе гости мероприятия смогут посетить профориентационный трек, где различные науки и образовательные организации будут представлены в самом интересном свете.
Участников проекта ждут интересные лекции, показы ярких научных фильмов, увлекательные мастер-классы, выставки, открытие кванториума, дискуссионные площадки, путешествие по звёздному небу, вечерняя развлекательная программа в «Точке кипения» и другие занимательные мероприятия, которые подарят каждому гостю уникальную возможность прикоснуться к науке. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкалье станет площадкой всероссийского фестиваля науки
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