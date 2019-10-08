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Агинский борец выиграл всероссийскую гимназиаду

Агинский борец выиграл всероссийскую гимназиаду
Общество,  Фото:пресс-служба администрации МР «Могойтуйский район»
Зугалаец стал лучшим в соревнованиях по вольной борьбе

8 октября в городе Орёл закончилась всероссийская гимназиада среди обучающихся общеобразовательных организаций России. Участниками соревнований стали более 2000 спортсменов из 52 регионов России. На протяжении недели они соревновались в 16 видах спорта.

По итогам соревнований по вольной борьбе победителем стал спортсмен из Агинского Бурятского округа Батор Дашиев. Батор родом из села Зугалай Могойтуйского района. Вольной борьбой занимается с самого детства. В настоящее время он учится в Могойтуйской средней общеобразовательной школе №2 имени Ю. Б.Шагдарова. Занимается на базе районной ДЮСШ у тренера Баира Дашиева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Могойтуйского района.
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