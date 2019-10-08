Зугалаец стал лучшим в соревнованиях по вольной борьбе
8 октября в городе Орёл закончилась всероссийская гимназиада среди обучающихся общеобразовательных организаций России. Участниками соревнований стали более 2000 спортсменов из 52 регионов России. На протяжении недели они соревновались в 16 видах спорта.
По итогам соревнований по вольной борьбе победителем стал спортсмен из Агинского Бурятского округа Батор Дашиев. Батор родом из села Зугалай Могойтуйского района. Вольной борьбой занимается с самого детства. В настоящее время он учится в Могойтуйской средней общеобразовательной школе №2 имени Ю. Б.Шагдарова. Занимается на базе районной ДЮСШ у тренера Баира Дашиева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Могойтуйского района.
Агинский борец выиграл всероссийскую гимназиаду
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Участвовать в нём будут женские команды класса Б
В играх участвуют восемь команд из Иркутска и две из Улан-Удэ
В программе заявлено более 180 мероприятий
На соревнования приехало более 400 пловцов из 8 регионов
Выездные акции в Улан-Удэ пройдут с 9 по 11 октября
Будет остановлено движение с 58 по 60 км
Кровь можно будет сдать на площади Советов на мобильной станции переливания крови
Также звезда получил предостережение после пикета у стен Кремля
7 октября на сцене колледжа искусств имени Чайковского выступил баянный дуэт SiB-DUO
Митрополит Савватий успел увидеться с отцом
«Большие гастроли» Новокузнецкого драматического театра скоро в Улан-Удэ
Сборная Бурятии победила в командном первенстве
Сейчас формируется выставочная экспозиция республики
Зрители международного фестиваля увидят спектакль «Полёт. Бильчирская история»
Людмила Доржиева выпустила книгу «Оптимист проверяется жизнью…»