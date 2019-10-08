Агинский борец выиграл всероссийскую гимназиаду

Общество, Фото: пресс-служба администрации МР «Могойтуйский район»

Зугалаец стал лучшим в соревнованиях по вольной борьбе



8 октября в городе Орёл закончилась всероссийская гимназиада среди обучающихся общеобразовательных организаций России. Участниками соревнований стали более 2000 спортсменов из 52 регионов России. На протяжении недели они соревновались в 16 видах спорта.



По итогам соревнований по вольной борьбе победителем стал спортсмен из Агинского Бурятского округа Батор Дашиев. Батор родом из села Зугалай Могойтуйского района. Вольной борьбой занимается с самого детства. В настоящее время он учится в Могойтуйской средней общеобразовательной школе №2 имени Ю. Б.Шагдарова. Занимается на базе районной ДЮСШ у тренера Баира Дашиева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Могойтуйского района.

