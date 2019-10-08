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В Бурятии медики очистили берег реки рядом с больницей

В Бурятии медики очистили берег реки рядом с больницей
Общество, 
Было собрано 8 мешков мусора

Сотрудники Селенгинской районной больницы - члены ТОС «Сила здоровья», провели акцию «Чистый берег». Они убрали мусор на территории берега реки Вилюйка, прилегающей к больнице.

После летнего сезона и активного отдыха в прибрежной зоне требовалась масштабная уборка. Было собрано 8 мешков мусора.

- Субботник прошёл очень активно и воодушевлённо, все были полны желания привести в порядок наш родной посёлок, ведь это наш дом. Хотелось бы ещё раз обратиться ко всем: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят! - поделилась впечатлениями руководитель коллектива Ольга Тугаринова.

Акцию дружно поддержал весь коллектив, сообщили в минздраве Бурятии.
мусор врачи
 
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