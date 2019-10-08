В Бурятии медики очистили берег реки рядом с больницей

Было собрано 8 мешков мусора



Сотрудники Селенгинской районной больницы - члены ТОС «Сила здоровья», провели акцию «Чистый берег». Они убрали мусор на территории берега реки Вилюйка, прилегающей к больнице.



После летнего сезона и активного отдыха в прибрежной зоне требовалась масштабная уборка. Было собрано 8 мешков мусора.



- Субботник прошёл очень активно и воодушевлённо, все были полны желания привести в порядок наш родной посёлок, ведь это наш дом. Хотелось бы ещё раз обратиться ко всем: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят! - поделилась впечатлениями руководитель коллектива Ольга Тугаринова.



Акцию дружно поддержал весь коллектив, сообщили в минздраве Бурятии.

