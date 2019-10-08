В Бурятии от гриппа привьют в мобильных пунктах

В Бурятии с 9 по 11 октября в местах массового пребывания людей будут выставлены мобильные пункты бесплатной вакцинации против гриппа, где каждый желающий житель республики сможет получить прививку независимо от прописки и прикрепления к медицинской организации.
В этом году в республике бесплатной вакцинацией против гриппа планируют охватить половину населения. Для иммунизации населения Бурятии в рамках национального календаря в республику в августе этого года поступила вакцина «Совигрипп» в полном объёме, в количестве 508 тысяч доз. Вакцина распределена, поступила во все районы республики. Планируется вакцинировать свыше 196 тысяч детей, 295 тысяч взрослых, из них 3 тысячи беременных женщин.
Вакцинация проводится согласно утверждённому сетевому графику. Помимо основных мероприятий, в рамках иммунизации медицинские учреждения Улан-Удэ проведут выездные акции согласно следующему плану размещения:
Территория и режим работы мобильных прививочных пунктов
|
Поликлиника
|
Территория размещения
|
Дата
|
Режим работы
|
ГП №1
|
Мемориал Победы
|
9.10-11.10
|
16:00-18:00
|
ГП №2
|
Русский драматический театр
|
9.10-11.10
|
13:30-15:30
|
ГП №3
|
Торговый центр «Заря»
|
9.10-11.10
|
11:00-13:00
|
ГП №4
|
Ул. Туполева 11, торговый центр «Николаевский»
|
9.10-11.10
|
14:00-16:00
|
ГП №5
|
Рынок «Крестьянский»
|
9.10-11.10
|
16:00-18:00
|
ГП №6
|
Торговый центр «Сагаан Морин»
|
9.10-11.10
|
13:00-15:00
Всего в республике организовано 520 прививочных бригад, в том числе 156 в районах и 364 в Улан-Удэ. В среднем одна прививочная бригада обслуживает от 600 до 700 человек.
Как сообщает пресс-служба минздрава РБ, в эпидсезон 2018-2019 гг. подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике начался со 2-й недели 2019 года и длился 5 недель. Тогда наибольший рост пришелся на 5-ю неделю, когда количество заболевших превысило 12 тысяч человек. Привитые составили 4,6% от числа всех больных гриппом. При этом не было ни одного случая смерти от гриппа, привитые перенесли лёгкие среднетяжёлые формы гриппа без осложнений, что свидетельствует об эффективности вакцинации.