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В Бурятии от гриппа привьют в мобильных пунктах

В Бурятии от гриппа привьют в мобильных пунктах
Общество,  Фото:pixabay.com
Выездные акции в Улан-Удэ пройдут с 9 по 11 октября

В Бурятии с 9 по 11 октября в местах массового пребывания людей будут выставлены мобильные пункты бесплатной вакцинации против гриппа, где каждый желающий житель республики сможет получить прививку независимо от прописки и прикрепления к медицинской организации.

В этом году в республике бесплатной вакцинацией против гриппа планируют охватить половину населения. Для иммунизации населения Бурятии в рамках национального календаря в республику в августе этого года поступила вакцина «Совигрипп» в полном объёме, в количестве 508 тысяч доз. Вакцина распределена, поступила во все районы республики. Планируется вакцинировать свыше 196 тысяч детей, 295 тысяч взрослых, из них 3 тысячи беременных женщин.

Вакцинация проводится согласно утверждённому сетевому графику. Помимо основных мероприятий, в рамках иммунизации медицинские учреждения Улан-Удэ проведут выездные акции согласно следующему плану размещения:

Территория и режим работы мобильных прививочных пунктов

Поликлиника

Территория размещения

Дата

Режим работы

ГП №1

Мемориал Победы

9.10-11.10

16:00-18:00

ГП №2

Русский драматический театр

9.10-11.10

13:30-15:30

ГП №3

Торговый центр «Заря»

9.10-11.10

11:00-13:00

ГП №4

Ул. Туполева 11, торговый центр «Николаевский»

9.10-11.10

14:00-16:00

ГП №5

Рынок «Крестьянский»

9.10-11.10

16:00-18:00

ГП №6

Торговый центр «Сагаан Морин»

9.10-11.10

13:00-15:00


Всего в республике организовано 520 прививочных бригад, в том числе 156 в районах и 364 в Улан-Удэ. В среднем одна прививочная бригада обслуживает от 600 до 700 человек.

Как сообщает пресс-служба минздрава РБ, в эпидсезон 2018-2019 гг. подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике начался со 2-й недели 2019 года и длился 5 недель. Тогда наибольший рост пришелся на 5-ю неделю, когда количество заболевших превысило 12 тысяч человек. Привитые составили 4,6% от числа всех больных гриппом. При этом не было ни одного случая смерти от гриппа, привитые перенесли лёгкие среднетяжёлые формы гриппа без осложнений, что свидетельствует об эффективности вакцинации.
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