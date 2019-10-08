В Бурятии от гриппа привьют в мобильных пунктах

Поликлиника Территория размещения Дата Режим работы ГП №1 Мемориал Победы 9.10-11.10 16:00-18:00 ГП №2 Русский драматический театр 9.10-11.10 13:30-15:30 ГП №3 Торговый центр «Заря» 9.10-11.10 11:00-13:00 ГП №4 Ул. Туполева 11, торговый центр «Николаевский» 9.10-11.10 14:00-16:00 ГП №5 Рынок «Крестьянский» 9.10-11.10 16:00-18:00 ГП №6 Торговый центр «Сагаан Морин» 9.10-11.10 13:00-15:00

В Бурятии с 9 по 11 октября в местах массового пребывания людей будут выставлены мобильные пункты бесплатной вакцинации против гриппа, где каждый желающий житель республики сможет получить прививку независимо от прописки и прикрепления к медицинской организации.В этом году в республике бесплатной вакцинацией против гриппа планируют охватить половину населения. Для иммунизации населения Бурятии в рамках национального календаря в республику в августе этого года поступила вакцина «Совигрипп» в полном объёме, в количестве 508 тысяч доз. Вакцина распределена, поступила во все районы республики. Планируется вакцинировать свыше 196 тысяч детей, 295 тысяч взрослых, из них 3 тысячи беременных женщин.Вакцинация проводится согласно утверждённому сетевому графику. Помимо основных мероприятий, в рамках иммунизации медицинские учреждения Улан-Удэ проведут выездные акции согласно следующему плану размещения:Всего в республике организовано 520 прививочных бригад, в том числе 156 в районах и 364 в Улан-Удэ. В среднем одна прививочная бригада обслуживает от 600 до 700 человек.Как сообщает пресс-служба минздрава РБ, в эпидсезон 2018-2019 гг. подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике начался со 2-й недели 2019 года и длился 5 недель. Тогда наибольший рост пришелся на 5-ю неделю, когда количество заболевших превысило 12 тысяч человек. Привитые составили 4,6% от числа всех больных гриппом. При этом не было ни одного случая смерти от гриппа, привитые перенесли лёгкие среднетяжёлые формы гриппа без осложнений, что свидетельствует об эффективности вакцинации.