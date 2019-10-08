В Улан-Удэ Роспотребнадзор примет дольщиков

Приём в управлении Роспотребнадзора по Бурятии пройдёт в четверг



10 октября руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев проведёт приём участников долевого строительства по вопросам требований законодательства в сфере защиты прав потребителей и по порядку восстановления их нарушенных прав.



Приём пройдёт с 15 до 16 часов по адресу: ул. Ключевская, д.45б.



Желающим на приём нужно предварительно записаться - 8 (3012) 37 15 30, 8 (3012) 33 27 50.



